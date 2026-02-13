Kars ve Ardahan'da Soğuğa Rağmen Çiçekci Yoğunluğu - Son Dakika
Kars ve Ardahan'da Soğuğa Rağmen Çiçekci Yoğunluğu

13.02.2026 11:54
Soğuk hava koşullarında çiçekçiler, Sevgililer Günü için yoğun mesai yaparak siparişleri yetiştiriyor.

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Kars ve Ardahan'da çiçekçiler, zaman zaman sıfırın altında 39 dereceyi gördükleri soğuğa rağmen 14 Şubat Sevgililer Günü için yoğun mesai yapıyor.

Dondurucu soğukların etkisi sürdürdüğü Kars ve Ardahan'da çiçekçiler, Sevgililer Günü yoğunluğu nedeniyle iş yerlerinde hummalı bir çalışma yürütüyor.

Gelen siparişleri titizlikle hazırlayan çiçekçiler, bu talepleri belirtilen adreslere ulaştırmak için soğuğa rağmen mesai yapıyor. Ayrıca çiçekler, donmamaları için özel ambalajlarla koruma altına alınıyor.

Hava sıcaklığının gündüzleri sıfırın altında seyrettiği Kars ve Ardahan'da çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla siparişleri soğuk havaya rağmen yetiştirmeye çalışıyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde ise geçen günlerde gece ölçülen sıcaklık, sıfırın altında 39,7 dereceye kadar düşmüştü. Bu değerle Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri olarak kayda geçmişti.

Böylesine sert kış koşulunda bile çiçekçiler, sevgi mesajlarını ulaştırmak için soğukla mücadele etmeyi sürdürüyor.

"Eksi 25-30 dereceleri görüyoruz bu, bizleri zorluyor"

Kars'ta çiçekçilik yapan Betül Eliş, AA muhabirine, bu yıl kış aylarının çok çetin ve soğuk geçtiğini, çiçekleri korumakta güçlük çektiklerini söyledi.

Eliş, kış aylarında çiçeklere ayrı özenle baktıklarını anlatarak "Çetin kış şartlarından dolayı hizmetimizi en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz ama bizim için çok zor. Ürünün gelme aşaması sıkıntılı, çoğu zaman donarak geliyor çöpe attığımız çok ürünlerimiz oluyor. Eksi 25-30 dereceleri görüyoruz bu, bizleri zorluyor. En iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Çiçekleri götürürken muhafaza altına alıp o şekilde teslimatı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kars'ta yaklaşık 6 ay kar ve soğuk havada çalıştıklarını ondan dolayı çiçekleri de en iyi şekilde korumaya gayret gösterdiklerini dile getiren Eliş, "Şu anda Sevgililer Günü için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Ürünlerin donmaması için müşterilerimize kapalı ambalajla götürüyoruz. Yoğun kar kış olmasına rağmen işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Fırat Beytur, olumsuz hava koşullarına rağmen her mevsimde çiçeklere bebek gibi baktılarını ve mesleklerini kara kışta icra etmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

"İnşallah dilediğimiz gibi bir sezon olur"

Ardahanlı çiçekçi Muhamet Demirci de bu yıl soğuk ve karlı bir sezon geçirdiklerini anlattı.

Karlı ve soğuk sezonda özellikle canlı çiçek korumanın zor olduğunu, ancak bunu başardıklarını dile getiren Demirci, "14 Şubat'ı fırsat bilip de zam yapma hevesinde değiliz. Yine eski fiyatlarımız geçerli. Elimizden geldikçe müşterilerimize sanatımızı en iyi şekliyle icra edip hizmet etmek arzusundayız. İnşallah dilediğimiz gibi bir sezon olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Soğuk şehirde bu işi yapmak zor olsa da sevdikleri mesleği yaptıklarına işaret eden Demirci, şunları kaydetti:

"Dünyanın en güzel mesleği diyebilirim ama bulunduğumuz coğrafi konum nedeniyle zorluklar çekiyoruz. Sonuçta canlı çiçekleri bu memlekette muhafaza etmek kolay bir görev değil. Batıda ne varsa burada da var. Doğunun bir ucunda da 'Ardahan'da şu yok, bu yok' denmemesi için bütün mücadelemizi veriyoruz. Yani kış memleketinde eksi 39'ları gören memlekette canlı çiçekle uğraşmak zor olsa da yine de başarmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

