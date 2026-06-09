Karşıyaka\'da Bıçaklı Kavga: 15 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15), hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.