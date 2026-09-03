Karşıyaka'da denize düşen 34 yaşındaki kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Karşıyaka'da denize düşen 34 yaşındaki kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı

Karşıyaka\'da denize düşen 34 yaşındaki kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde vapur iskelesi yakınlarında denize düşen Ahmet Gazali Köken, ihbar üzerine olay yerine ulaşan deniz polisi ekiplerince sudan çıkarıldı. Karaya alınan ve 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen Köken'in tedavisi sürerken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Gazali Köken (34), deniz polisinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Vatandaşların denize birinin düştüğü yönündeki ihbarı üzerine, deniz polisi harekete geçti. Hızla olay yerine giden deniz polisine bağlı gemi adamları ekibi, su yüzeyinde çırpınan Ahmet Gazali Köken'e ulaşıp sudan çıkardı. Polis botuna alınan ardından karaya çıkartılan Ahmet Gazali Köken, karada hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Hastaneye götürülen vatandaşın tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da denize düşen 34 yaşındaki kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da denize düşen 34 yaşındaki kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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