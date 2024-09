Karşıyaka\'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Güncel

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, İzmir Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi. Bağışçılar arasında yer alan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Her birimizin her an kana ihtiyaç duyabileceğini unutmayalım, sağlığımız elverdiği sürece bağışta bulunmayı ihmal etmeyelim" dedi.

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası, Karşıyaka Kaymakamlığı önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gün boyunca devam eden bağış etkinliğine; Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bürokratlar ve kurum çalışanları, gaziler, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş destek verdi.

"Vatandaşlık görevimiz"

Hem kan stoğuna katkı sağlamak hem de farkındalık yaratmak amacıyla bağışta bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Kan bağışlamak; herkes için vatandaşlık görevidir, toplumsal bir sorumluluktur. Herkesin her an kan bağışına ihtiyaç duyabileceğinin bilincinde olmalı, sağlığımız uygun olduğu sürece kan vermeyi sürekli hale getirmeliyiz. Her dayanışma etkinliğimizde olduğu gibi, bugün de duyarlılık gösterip yanımızda olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Türk Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz de "Sayın Yıldız Ünsal, yerel seçim sonrası yeni dönemde kan bağışı yapan ilk belediye başkanımız oldu. Kendisine ve bu duyarlı iyilik hareketine katılan tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' diyor, bağışların artarak devam etmesini diliyorum" dedi.