Karşıyaka'da 'Yaza Merhaba Festivali' Düzenleniyor

(İZMİR)- Hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, can dostlar yararına "Yaza Merhaba Festivali" düzenliyor. Tüm geliri bakımevindeki hayvanlar için kullanılacak olan festival, 25 Mayıs Pazar günü Cordelion Taypark'ta gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Patili dostlarımızla neşe dolu bir gün geçireceğimiz festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, bu hafta sonu can dostlar ve hayvanseverler için dopdolu bir programla "Yaza Merhaba Festivali" düzenleyecek. Cordelion Taypark'ın keyifli atmosferinde gerçekleştirilecek festival, 25 Mayıs Pazar saat 13.00'da başlayacak ve gün boyunca devam edecek. Festivalden elde edilecek tüm gelir, Yuvaloji Vakfı aracılığıyla Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Köpek Bakımevi'ndeki can dostlara aktarılacak.

Renkli etkinlikler

Festival boyunca çocuklar şişme oyuncaklar, atölye çalışmaları, oyun alanları, pamuk şeker ve popcorn gibi sürprizlerle eğlenirken; köpekler de özel yarışmalarla sahneye çıkacak. Sahibiyle En Uyumlu Köpek Yarışması ve Prens-Prenses Köpek Yarışması ise festivale renk katacak. Ayrıca, barınaktan sahiplenilen köpekler için düzenlenecek sertifika töreni ile sahiplendirmenin önemi bir kez daha vurgulanacak. Festival kapsamında Volkan Akdeniz ile Çocuk ve Köpek İletişimi konulu seminer ve pet kuaförlüğü ile ilgili workshop gerçekleştirilecek. Gün boyu müzik ve eğlenceli etkinliklerin eşlik edeceği festivalde satış stantları da yer alacak.

"Farkındalık yaratacağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Can dostlarımızla birlikte yaza keyifli bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Yaza Merhaba Festivali'nde hem eğlenecek hem de sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekeceğiz.