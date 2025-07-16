Karsu, Türkiye Turnesine Çıkıyor

Türk asıllı Hollandalı piyanist, besteci ve şarkıcı Karsu, bir buçuk yıl aradan sonra yeni şarkılarıyla Türkiye turnesine çıkacak.

Eserlerinde pop, caz, funk, blues ve elektronik müziği harmanlayan Karsu, geçen ay yeni teklisi "Son Defa"yı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Aşk ve sevgiden asla vazgeçmemeyi anlatan şarkının sözlerini Kalben kaleme aldı, bestesini ise Karsu ile Morgan Avenue yazdı.

"'Oh büyük bir nefes almak' hissini ifade etmek istedim"

AA muhabirine yeni şarkısına ve müzikal çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan sanatçı, Son Defa şarkısının neşeli ve enerji dolu olduğunu belirterek, "Bana biraz enerji lazımdı. Kariyerimde inanılmaz çok çalıştım ve biraz böyle kendimi bırakıp, 'Oh, büyük bir nefes alayım.' hissini bu şarkıyla ifade etmek istedim. Umarım bu durum dinleyicilere yansır." dedi.

Karsu, şarkının bestesini birlikte yaptığı Morgan Avenue'nun tesadüfen Hollanda'da yaşadığını öğrendiğini ve bu anlamda onun tarzını beğenerek, stüdyoya girdiklerini anlattı.

Türkiye'de çok fazla koro ve vokal dinlediğini belirten Karsu, bu korolardan ilham alarak şarkının bestesini hazırladıklarını anlattı.

Sanatçı, şarkının sözlerinin çıkış sürecine ilişkin de "Şarkının melodisinden sonra 'Buna kim söz yazabilir?' dedim. Sonra çok sevdiğim arkadaşım Kalben'in hislerimi çok güzel ifade edebileceğini düşündüm ve geçen yaz kendisiyle sürekli şarkı sözleri üzerine yazıştık. Sonra Zoom uygulaması üzerinden konuştuk. Sonuç olarak sözler inanılmaz güzel oldu." diye konuştu.

" Beethoven'dan, Vivaldi'den ilham aldım"

Nisan ayında anne olan Karsu, hamilelik sürecinde ve bebeğin doğumundan sonra da çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini dile getirerek, "Konser teklifi gelirse nasıl hissediyorum, annelik hayatım nasıl diye bir bakacağım... Ama annelik gayet güzel gidiyor. Enerjimi hızlıca toparlayabildim. O yüzden 'Neden müziğe devam etmeyeyim?' dedim. Yeni albümüm eylül ayında çıkacak. Ondan önce 'Klip çekelim. Bakalım olacak mı?' demiştim ve oldu." ifadelerini kullandı.

Karsu, müzikte herhangi bir stilinin olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni albümde de çok yeni, farklı farklı müzik stilleri olacak ama bu sefer daha fazla klasik müziğe gittim. Yani kendi özüme gittim. Çünkü ben 7 yaşından itibaren piyanoyla klasik müziğe başladım. Ayrıca bu albümde Istanbul Strings orkestrasıyla ve besteci Esin Aydingöz ile çalıştım. Klasik müzik albümü gibi olacak. Beethoven'dan, Vivaldi'den ilham aldım ve gerçekten güzel bir müzik yapmak istedim. Normalde bir sanatçı, şarkılarım hit olsun ister ama benim hedefim hiç öyle bir şey değil."

Hamileyken albümün kayıtlarını orkestrayla beraber yaptığını aktaran genç sanatçı, "Kayıtlarda bende çok enteresan bir duygu oldu. Çünkü şarkı söylerken, bazı şarkılarda bebeğim hep karnımda dönüyordu. O inanılmaz bir histi. Tabii senfoni orkestrasıyla büyük bir turne de yaptım. O da çok güzel geçti. O turnede konser verirken de bebeğim tekme atıyordu." diye konuştu.

Yeni turne hazırlığında olan ünlü şarkıcı, bebeği için ailesinin kendisine oldukça çok destek verdiğini ve inanılmaz bir enerjiye sahip olduğunu vurguladı.

Karsu, turne dolayısıyla 31 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde, 2 Kasım'da Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, 4 Kasım'da Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 6 Kasım'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 8 Kasım'da ise Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.