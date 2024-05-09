Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı Başladı

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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı (KAİHLMUN) "Yeni Bir Dünya Düzeni" temasıyla İstanbul'da başladı.

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen KAİHLMUN 24'e, farklı milletlerden lise öğrencileri ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş katıldı.

Konferansta, Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeseli gösterildi.

Daha sonra AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, "Kanıt" kitabındaki fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Karakaş ve beraberindekiler, kurdele kesiminin ardından sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

AA foto muhabirlerinin çektiği ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen fotoğrafların da yer aldığı sergiye, katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Model Birleşmiş Milletler Konferansı (KAİHLMUN), 12 Mayıs'a kadar devam edecek.

"Bilgi birikimimizi arttırması bakımından belgesel bizim için çok faydalı oldu"

Konferansın Genel Sekreteri Ayşe Zeynep Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansının bizlere böyle bir fırsat sunması, Gazze'de işlenen savaş suçlarının belgelenmiş olması ve herkesin gözlerinin önünde bu kadar açık bir şekilde suçların gösteriliyor olması bizim için çok kıymetliydi. Burada 4 gün boyunca Gazze'deki savaş üzerine, işgali üzerine Türkiye'nin çok farklı yerinden katılan öğrenciler çözüm bulmaya çalışacaklar. Bu bağlamda bilgi birikimimizi arttırması bakımından belgesel gerçekten bizim için çok faydalı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Belgeseli izleyen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ahmet Selim Bıyık da Gazze'de yaşanan soykırımın konferansta dile getirildiğini ve tüm katılımcıların bu yönde bilinçlendirilmeye çalışıldığını anlattı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu, hukuk fakültesi öğrencisi Ömer Öztürk de, "Sergi ve belgesel, İsrail'in kuruluşundan bu yana işlemiş olduğu ve hala 7 Ekim'den beri işlemeye devam uluslararası sözleşmeler kapsamında insan haklarına ve insancıl hukuka aykırı fiillerinin güzel bir kanıtı oldu." dedi.

Belgeselin, Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde de sunulduğunu ifade eden Öztürk, mahkemenin Filistin halkının yanında olmasını ve Filistin'e yapılan sistematik savaş suçlarını engellemesini temenni ettiğini söyledi.