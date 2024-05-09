Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı Başladı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı Başladı

İstanbul'da düzenlenen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı, 'Yeni Bir Dünya Düzeni' temasıyla başladı. Konferansta, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 'Kanıt' belgeseli gösterildi ve sergi açıldı. Konferansın Genel Sekreteri, belgeselin bilgi birikimlerini arttırdığını ve Gazze'deki savaş suçlarına dikkat çektiğini belirtti.

09.05.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı (KAİHLMUN) "Yeni Bir Dünya Düzeni" temasıyla İstanbul'da başladı.

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen KAİHLMUN 24'e, farklı milletlerden lise öğrencileri ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş katıldı.

Konferansta, Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeseli gösterildi.

Daha sonra AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, "Kanıt" kitabındaki fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi.

Karakaş ve beraberindekiler, kurdele kesiminin ardından sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

AA foto muhabirlerinin çektiği ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen fotoğrafların da yer aldığı sergiye, katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Model Birleşmiş Milletler Konferansı (KAİHLMUN), 12 Mayıs'a kadar devam edecek.

"Bilgi birikimimizi arttırması bakımından belgesel bizim için çok faydalı oldu"

Konferansın Genel Sekreteri Ayşe Zeynep Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansının bizlere böyle bir fırsat sunması, Gazze'de işlenen savaş suçlarının belgelenmiş olması ve herkesin gözlerinin önünde bu kadar açık bir şekilde suçların gösteriliyor olması bizim için çok kıymetliydi. Burada 4 gün boyunca Gazze'deki savaş üzerine, işgali üzerine Türkiye'nin çok farklı yerinden katılan öğrenciler çözüm bulmaya çalışacaklar. Bu bağlamda bilgi birikimimizi arttırması bakımından belgesel gerçekten bizim için çok faydalı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Belgeseli izleyen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ahmet Selim Bıyık da Gazze'de yaşanan soykırımın konferansta dile getirildiğini ve tüm katılımcıların bu yönde bilinçlendirilmeye çalışıldığını anlattı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu, hukuk fakültesi öğrencisi Ömer Öztürk de, "Sergi ve belgesel, İsrail'in kuruluşundan bu yana işlemiş olduğu ve hala 7 Ekim'den beri işlemeye devam uluslararası sözleşmeler kapsamında insan haklarına ve insancıl hukuka aykırı fiillerinin güzel bir kanıtı oldu." dedi.

Belgeselin, Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde de sunulduğunu ifade eden Öztürk, mahkemenin Filistin halkının yanında olmasını ve Filistin'e yapılan sistematik savaş suçlarını engellemesini temenni ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Anadolu Ajansı, Konferans, İstanbul, İsrail, Dünya, Gazze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:13 Kuledekiler “Kesin Karslı“ demişti İşte İstanbul Havalimanı’nda faciayı önleyen pilotlar Kuledekiler "Kesin Karslı" demişti! İşte İstanbul Havalimanı'nda faciayı önleyen pilotlar
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
16:50 Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben serbest kalır kalmaz video paylaştı
16:41 CHP Milletvekili arıcı kıyafetiyle mecliste konuşma yaptı CHP Milletvekili arıcı kıyafetiyle mecliste konuşma yaptı
16:28 Beşiktaş’ta deprem Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı Beşiktaş'ta deprem! Rachid Ghezzal ve Milot Rashica sezonu kapattı
16:05 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
15:40 Bakırköy’de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı Bakırköy'de AFAD görevlisinin tatbikat sırasında düşme anı kameraya yansıdı
15:13 Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi Fuhuştan aylık 5 milyon lira kazanan Rus kadın yakalanarak cezaevine gönderildi
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 17:06:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement