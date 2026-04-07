Kartal Belediye Meclisi'nde Yeni Dönem Görev Dağılımı Belli Oldu

(İSTANBUL) - Kartal Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında yapılan seçimlerle Meclis Başkanvekilleri, Katip Üyeler ve Encümen Üyeleri belirlendi. Toplantıya başkanlık eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni dönemde görev alan meclis üyelerine başarılar dilerken; altyapı, kentsel dönüşüm ve teknoloji odaklı projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kartal Belediye Meclisi'nin 9'uncu Dönem 3'üncü Toplantı Yılı Nisan Ayı Toplantısı'nın birinci birleşimi, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı, açılış konuşmasının ardından yapılan seçimler ve gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

"Dayanışma ve paylaşım ruhunu yaşattık"

Toplantının açılışında meclis üyelerini ve Kartallı komşuları selamlayan Başkan Gökhan Yüksel, ramazan ayı boyunca Kartal'da sergilenen birlik ve beraberlik tablosuna dikkat çekti. Koşuyolu Kalp Hastanesi ve Üsküdar Devlet Hastanesi gibi stratejik noktalarda kurulan iftar sofralarıyla vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Yüksel, kültür merkezlerindeki etkinliklerle de bayram coşkusunu her eve taşıdıklarını ifade etti.

Hizmet kalitesi artıyor

Belediye hizmetlerindeki teknik iyileştirmelere değinen Başkan Yüksel, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Atık Biriktirme Merkezi ile çöp toplama süreçlerinde zaman ve yakıt tasarrufu sağlandığını vurguladı. Yaz dönemine hazırlık kapsamında hacimli atıklar için "talep sistemi"nin devreye alındığını kaydeden Yüksel, daha temiz ve düzenli bir Kartal için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kentsel dönüşüm ve altyapıda bahar atılımı

Başkan Yüksel, ilçedeki kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarına dair güncel verileri paylaştı:

"Depremle Mücadele kapsamında geçtiğimiz bir yıl içerisinde yaklaşık bin 100 binada riskli yapı tespit sürecini tamamladık. Özellikle Cevizli ve Uğur Mumcu mahallelerinde dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Kış şartları nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız asfalt serim ve onarım çalışmaları, nisan sonu itibarıyla ivme kazanacak. Ekip arkadaşlarımız, yaz sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı."

Kartallı gençler dünya sahnesinde

Eğitime ve teknolojiye verilen desteğin altını çizen Yüksel, Makina Hangar'da robotik yarışmalara hazırlanan teknik meslek lisesi öğrencileriyle bir araya geldiklerini söyledi. Gençlerin ABD'de düzenlenecek uluslararası yarışmalarda Kartal'ı temsil edeceğini belirten Yüksel, yerel yönetim olarak genç yeteneklerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na da değinen Yüksel, Kartal'da çocuklarla birlikte milli bayram coşkusunun hep birlikte yaşatılmaya devam edeceğini söyledi.

Yeni Meclis Divanı ve Encümen belirlendi

Başkan Gökhan Yüksel'in değerlendirmelerinin ardından meclis gündemindeki seçim maddelerine geçildi. Yapılan gizli oylama sonucunda yeni görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Birinci Meclis Başkanvekili: Özlem Bulut

İkinci Meclis Başkanvekili: Faruk Türkmen

Katip Asil Üyeler: Fatma Gül Altınöz, Cemal Küpeli

Katip Yedek Üyeler: Gülcan Tarakçı, Umut Can Kıskanç

Encümen Üyeleri: Ali Yılmaz, Umut Can Kıskanç, Gürkan Emre Demirhan