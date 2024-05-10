Kartal Belediyesi Anneler Günü Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Anneler Günü Etkinliği Düzenledi

Kartal Belediyesi Anneler Günü Etkinliği Düzenledi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören öğrencilerin anneleriyle bir araya geldi. Yüksel, tüm Kartallıları düzenlenecek 'Anneler Günü' etkinliğine davet etti.

10.05.2024 10:43  Güncelleme: 11:02
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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Anneler Günü kapsamında, belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören öğrencilerin anneleri ile bir araya geldi. Yüksel, "Türkiye'nin en fazla kreşine sahip ilçe belediyesi olarak, annelerimiz ve çocuklarımız bizim göz bebeğimiz" diyerek, tüm Kartallıları düzenlenecek 'Anneler Günü' etkinliğine davet etti.

Bayram Demirkol Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe, Yüksel'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve kreş öğretmenleri katıldı. Etkinlik, belediyeye bağlı profesyonel sporcuların, kreş annelerine egzersiz yaptırmasıyla başladı. Müzik eşliğinde spor yapan veliler, keyif dolu anlar yaşadı. Programın devamında ise sevilen sanatçı Murat Teker, Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini anneler için seslendirdi. Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel ve veliler ile birlikte seslendirilen şarkılara eşlik etti.

"ANNELERİMİZİN MUTLULUĞU VE GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR"

Yüksel, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Bugün, sevginin en kutsal ve en güçlü temsilcileri olan annelerimizi bir kez daha anma ve onların değerini bir kez daha hatırlama fırsatını buluyoruz. Dünya Anneler Günü vesilesiyle, Kartal Belediyesi olarak, bizler de annelerimizin önemini bir kez daha vurgulamak ve onlara olan saygımızı ifade etmek için bir araya geldik. Kartal Belediyesi olarak, annelerimize ve çocuklarımıza en iyi hizmeti sunmayı ilke edindik. Ülkemizin en fazla kreşine sahip ilçe belediyesi olmanın gururunu yaşıyoruz çünkü biliyoruz ki, annelerimiz ve çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Onların mutluluğu ve güvenliği, bizim için her şeyden önce gelir. Bugün burada, Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrencilerimizin değerli anneleriyle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizler, çocuklarınızın ilk öğretmenleri ve en büyük destekçilerisiniz. Onların her adımda yanlarında olmanız, onların güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak için gösterdiğiniz çaba, takdire şayan bir özveridir. Sevgili anneler, sizler her gün kahramanlık gösteriyorsunuz. Çocuklarınızı büyütürken, onlara sevgiyle, sabırla ve özveriyle rehberlik ediyorsunuz. Sizlerin varlığı, toplumumuzu güçlendiriyor ve birlikte daha güzel bir dünya inşa etmemize olanak sağlıyor. 11 Mayıs Cumartesi günü Neyzen Tevfik Meydanı'nda düzenleyeceğimiz 'Anneler Günü' etkinliğimize hepinizi davet ediyorum. Bu özel günü birlikte kutlamak, birlikte paylaşmak ve birlikte anlamak için orada olmanızı bekliyoruz. Annelerimize olan sevgimizi ve saygımızı bir kez daha göstermek için bu etkinlik, muhteşem bir fırsattır. Son olarak, tüm annelerimize sevgi ve saygıyla yaklaşalım. Onların değerini her zaman hatırlayalım ve hayatları boyunca verdikleri emeklerin karşılığını en güzel şekilde ödeyelim."

Kaynak: ANKA

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