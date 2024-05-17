Kartal Belediyesi Engelliler Haftası'nda engelli çalışanları onurlandırdı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Engelliler Haftası'nda engelli çalışanları onurlandırdı

Kartal Belediyesi Engelliler Haftası\'nda engelli çalışanları onurlandırdı

Kartal Belediyesi, 'Engelliler Haftası' kapsamında kurumda görev yapan engelli çalışanlar onuruna bir yemek düzenledi. Yemekte konuşan Başkan Gökhan Yüksel, engelli çalışanların başarılarını ve Kartal Belediyesi'nin engellilere yönelik çalışmalarını anlattı. Aşkın Genç ise Başkan Yüksel'in başarılarını daha da artıracağına inancını dile getirdi.

17.05.2024 10:13  Güncelleme: 10:16
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 'Engelliler Haftası' kapsamında kurumda görev yapan engelli çalışanlar onuruna bir yemek düzenledi.

Kartal Belediyesi Jüpiter Gezegen Kafe'de düzenlenen yemeğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan katıldılar.

ENGELLİ ÇALIŞANLARIN UMUTLARI YEŞERTEN BAŞARISI

Yemekte kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, eğitim alarak Kartal Belediyesi sosyal tesislerinde yarı zamanlı çalışan 3 engelli çalışanı örnek gösterdi. Yüksel, Egemen Yağar ile Betül Suna'nın Jüpiter Gezegen Kafe'de, Merve Ayaz'ın ise Mars Gezegen Kafe'de yarı zamanlı çalıştığını söyledi. Her üç ismin de Kartal Belediyesi'nin geçen dönem hayata geçirdiği 'İyilik Kampüsü' içinde bulunan Engelsiz Spor Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler olduğunu belirten Başkan Yüksel, gençlerin sosyal hayata adapte olmalarının ardından Gezegen Kafe'lerde yarı zamanlı işe başlama süreçlerinden bahsetti ve böylece çalışabilecek, sosyalleşebilecek ve hayata katılabilecek noktaya gelebildiklerini ifade etti.

"KARTAL BELEDİYESİ OLARAK ENGELLİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZDA KENDİMİZİ GELİŞTİRDİK"

Konuşmasının devamında yıllar geçtikçe engelliler konusunda Kartal Belediyesi olarak kendilerini geliştirdiklerini belirten Başkan Yüksel, Esentepe'de bulunan 'İyilik Kampüsü' içindeki engelli spor merkezini daha da aktif bir hale getirdiklerini söyledi.

Engellilere hizmet konusunda hem derneklerle hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını vurgulayan Yüksel, hayata katılım sağlayan ve bu yolda çabalayan tüm engellilere destek olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

AŞKIN GENÇ "BAŞKAN YÜKSEL'İN BAŞARILARINI DAHA DA ARTIRACAĞINA İNANCIM TAM"

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise ikinci dönem de Kartal'da seçilerek görevini yürüten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in, başarılarını daha da artıracağına inancının tam olduğunu vurgulayarak; asıl engellerin, insanların kafasında olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından devam eden yemek, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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