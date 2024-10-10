Kartal Belediyesi İlk Kadın Meclisi'ni Kurdu - Son Dakika
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Kartal Belediyesi İlk Kadın Meclisi'ni Kurdu

Kartal Belediyesi, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir adım atarak Kadın Meclisi'ni kurdu. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, meclisin kadınların hak ettiği yerleri kazanması için önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

10.10.2024 12:33  Güncelleme: 13:39
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda önemli bir adım atarak ilk Kadın Meclisi'ni, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açtı. Kartal Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu meclis, alınacak kararların hayata geçirilmesi ve kadınların hak ettiği yerleri kazanması açısından önemli bir başlangıçtır. Hep birlikte bu sürecin liderliğini yapacağız" dedi.

Kartal Belediyesi, "Herkes için Daha Eşit Bir Kartal" hedefi ile örnek bir projeye daha hayat verdi ve Kartal Kadın Meclisi'ni kurdu. Kartal Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen açılış; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve 40 kadın meclis üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Mecliste, kadınların sorunlarını çözmek için 6 komisyondan oluşan bir yapı oluşturuldu ve çalışmalarına başladı.

" Türkiye'de kadın olmak gerçekten zor"

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, açılış konuşmasında, kadınların siyasette ve toplumsal hayatta daha fazla yer almalarının önemine dikkat çekti. Türkiye'de kadın olmanın zorluklarına vurgu yaparak, son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine de değindi. Kars, son dönemde ülkenin her kesiminden vatandaşı üzüntüye boğan bebek ve kadın cinayetleriyle ilgili, "Türkiye'de kadın olmak gerçekten zor, ancak biz kadınlar olarak birlikte çok güçlüyüz" dedi. Konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" sözüyle bitiren Kars, Kadın Meclisi'nin Kartal ve Türkiye için önemli kararlar alacağını ifade etti.

"Kadınların hak ettiği yerleri kazanması açısından önemli bir başlangıçtır"

İlk kez toplanan Kadın Meclisi'nin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuşmasında, Kadın Meclisi'nde alınacak kararların ciddiyetle uygulanacağını ve bu süreçte belediyenin tam destek vereceğini söyledi. Daha önce kurulan Çocuk Meclisi'nde alınan kararların hayata geçirilmesi ile alakalı örnekler veren Başkan Yüksel, Kadın Meclisi'nin de aynı şekilde önemli projelere imza atacağına inandığını ifade etti.

Son dönemde artan kadın ve çocuk cinayetlerine değinen Başkan Yüksel, bu mücadelede her bireyin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dikkat çeken Başkan Yüksel, kadın haklarının korunması için güçlü yasal adımların atılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda Kadın Meclisi'nin kurulmasının önemine değinen Başkan Yüksel, "Bu meclis, alınacak kararların hayata geçirilmesi ve kadınların hak ettiği yerleri kazanması açısından önemli bir başlangıçtır. Hep birlikte bu sürecin liderliğini yapacağız" dedi.

Kartal Belediyesi'nin kurduğu Kadın Meclisi, kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların toplumsal hayatta daha etkin roller üstlenmesini amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi İlk Kadın Meclisi'ni Kurdu - Son Dakika

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