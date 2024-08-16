Kartal Belediyesi 'Mahallemi Dinliyorum' Toplantılarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Kartal Belediyesi 'Mahallemi Dinliyorum' Toplantılarına Devam Ediyor

Kartal Belediyesi \'Mahallemi Dinliyorum\' Toplantılarına Devam Ediyor

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 'Mahallemi Dinliyorum- Komşu Buluşmaları'nın 6'ncı durağı, Kartallı Kazım Meydanı oldu. Toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Yukarı ve Petrol-İş mahallelerinin muhtarları ve çok sayıda mahalle halkı katıldı.

16.08.2024 10:08  Güncelleme: 10:11
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 'Mahallemi Dinliyorum- Komşu Buluşmaları'nın 6'ncı durağı, Kartallı Kazım Meydanı oldu. Petrol-İş ve Yukarı mahallelerini kapsayan ve Kartal'ın beş yıllık yol haritasının vatandaşlarla birlikte belirlendiği toplantıya, iki mahallenin sakinleri de yoğun katılım gösterdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in 2019 yılında göreve gelir gelmez bir ilk olarak hayata geçirdiği ve sonraki yıllar diğer belediyelere de öncülük eden 'Mahallemi Dinliyorum' toplantılarının ikinci serisi, Kartallı Kazım Meydanı'nda devam etti.

Toplantıya, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Yukarı ve Petrol-İş mahallelerinin muhtarları ve çok sayıda mahalle halkı katıldı.

Kartal Belediyesi Etüd Proje Müdürü Umut Veli Develi'nin yönettiği Mahallemi Dinliyorum Buluşması'nda vatandaşların soruları alınmadan önce, büyük ekranda vatandaşlar ile bir QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Kartal Belediyesi'nin hizmetlerini değerlendirmek üzere kısa bir ankete katıldı.

Etkinlikte daha sonra mikrofonları alan vatandaşlar, soru, öneri, talep ve fikirlerini dile getirdi. Farklı yaş gruplarından vatandaşlar sorularını iletirken özellikle çocuklar ve gençler sık sık söz alarak soru ve taleplerini aktardılar.

"Deprem bu bölgede önceliğimiz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, daha sonra mikrofonu devralan sorun ve taleplerini ileten Kartallılar'a teşekkür etti. 'Mahallemi Dinliyorum' toplantılarının katılımcı demokrasi açısından önemine dikkat çeken Başkan Yüksel, Kartal'da karar alma noktasında her zaman halka danıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm komşularımıza teşekkür ediyoruz. Burada eleştirileri de sorunları da önerileri de dinledik. Amacımız da bu. Petrol-İş ve Yukarı mahallelerinin geleceği ile alakalı göremediğimiz duyamadığımız şeyleri bir de sizlerden duyabilmek.

Burada dile getirilen her şey kayıt altına alındı ve bu kayıtlardan alınan veriler önümüzdeki 5 yıllık dönemde iki mahallede yapılacak en önemli işlerin tabanını oluşturan çalışmaya kaynaklık edecek.

Özellikle deprem konusunda sorunları olan bir bölgedeyiz. Biz depreme siyaset üstü bakıyoruz.

Eski binaların dönüşümü ile ilgili Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'müz ciddi bir çalışma yürütüyor. Sadece son 5 yılda 2600'den fazla yapının dönüşümünü gerçekleştirdik. Özellikle ülkemizde son yıllarda yaşadığımız ekonomik sancılara rağmen, deprem gerçeğini önceliğimiz yaptık.

Kartal'ın 30 yıl mazisi olan kronik sorunlarıyla mücadele ediyoruz.

Sosyal alanların geliştirilmesi ve mevcut park alanlarının yenilenmesi, altyapı ve üstyapıda öncü adımların atılması, yeni dönemde tüm hızıyla devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi 'Mahallemi Dinliyorum' Toplantılarına Devam Ediyor - Son Dakika

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