Kartal'da Bina Mühürlendi

01.11.2025 23:39
Kartal'daki 4 katlı bina, kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle tahliye edilip mühürlendi.

İstanbul Kartal'da 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilip mühürlendi.

İstanbul'un Kartal ilçesi Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta edinilen bilgiye göre, 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

KOLONDA ÇATLAK PANİĞİ! BİNA MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti. Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.

Kaynak: DHA

