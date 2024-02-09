Kartal'da İngilizce öğretmenini öldüren taksi şoförü adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kartal'da İngilizce öğretmenini öldüren taksi şoförü adliyeye sevk edildi

Kartal\'da İngilizce öğretmenini öldüren taksi şoförü adliyeye sevk edildi

Kartal'da İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan taksi şoförü Mustafa G, adliyeye sevk edildi. İngiliz vatandaşı Katie Erorbay'ı öldüren Mustafa G, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı ve emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

09.02.2024 14:35  Güncelleme: 14:36
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Kartal'da, anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan taksi şoförü Mustafa G, adliyeye sevk edildi.

İngiliz vatandaşı Katie Erorbay'ı 1 Şubat'ta, öğretmenlik yaptığı anaokulundan çıkıp evine gitmek için aracına bindiği sırada silahla öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa G. hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Katie Erorbay, İngilizce öğretmenliği yaptığı anaokulundan çıkıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan taksi sürücüsü Mustafa G. tarafından silahla ateş edilerek öldürülmüştü. Mustafa G. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuş, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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