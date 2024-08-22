Kartal Belediyesi\'nin \'Mahallemi Dinliyorum\' Buluşmaları Kordonboyu Mahallesi\'nde Gerçekleşti

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin düzenlediği "Mahallemi Dinliyorum" buluşmalarının yedinci adresi, Kordonboyu Mahallesi oldu.

Kartal'ın 20 mahallesinde 2024-2029 stratejik plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan buluşmaların Kordonboyu Mahallesi'ni kapsayan etkinliğine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etüd ve Proje Müdürü Umut Veli Develi'nin yönettiği Mahallemi Dinliyorum buluşmasında vatandaşların soruları alınmadan önce büyük ekranda vatandaşlar ile bir QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Kartal Belediyesi'nin hizmetlerini ölçen kısa bir ankete katıldı. Etkinlikte daha sonra mikrofonları devralan vatandaşlar, sorularını ve fikirlerini belirtti.

Tüm soru, talep, öneri ve görüşlerin kayıt altına alındığını ve değerlendirileceğini belirten Başkan Yüksel, şunları söyledi:

"Stratejik plan fikirlerinizden etkileniyor"

"Bu akşam burada 7'den 70'e komşularımızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbetimiz kayıt altına alınmakla birlikte sizlerin belirttiği görüş, öneri ve taleplerinizin bir kısmı bizim programımıza dahil edilmiş olacak. 4 ay önce de burada buluşmuştuk; ama biriktirdiğiniz sorunları duymak ve önerilerinizi kaydetmek istedik. Biz bu sorunları ilk defa burada duymuyoruz. Yıl içerisinde mahalle muhtarlarımızla her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ve Komşu İletişim Merkezi Saha Çözüm Ekibi'miz mahallenizi ziyaret edip sizlerle anket yaptığında biz mahallenizdeki sorunlardan haberdar olmuş oluyoruz. Bugün burada gerçekleştirmiş olduğunuz mini ankette de görmüş olduğumuz üzere bizlere en fazla KİMER aracılığıyla ulaşıyorsunuz ve sorunlarınızı dile getiriyorsunuz. Bizler de sizlerden aldığımız bu talepler üzerine önümüzdeki 5 yıllık sürecimizin yol haritasını çizmiş oluyoruz. Bu toplantı ile bizim önceliklerimiz ile sizin öncelikli sorunlarınızı örtüştürmeyi ve ona göre yol almayı planlıyoruz."

Konuşan tüm mahallelileri dinlediğini ve notlar aldığını kaydeden Başkan Yüksel, şöyle devam etti:

Kentsel dönüşüm birinci sırada

"Sorunlar arasında bir sıralama yaptığımızda birinci sırada kentsel dönüşümün geldiğini görüyoruz. İkinci sırada sokak hayvanları, üçüncü sırada da temizlik ile ilgili sorunlarının yoğunlaştığını görüyoruz. Tabii ki çok sıkıntılı süreçler yaşadık. 2018 yılındaki tek haneli enflasyon rakamlarından yüzde yüzleri bulan rakamlara geldiğimizde mutfaktaki yangınlar aslında kamuya da ulaştı. Buna rağmen Kartal'da 12 tane sosyal tesisimizi açtık ve kar marjını da oldukça düşük tutarak hatta sübvanse de ederek hizmet vermeye devam ediyoruz. Her mahalleye bir sosyal tesis bakışını devam ettiriyoruz ve bu tesislerde emeklilere biraz daha uygun fiyat politikasını eylül ayında hayata geçirmeyi planlıyoruz.

"Sokak hayvanlarının hayatına kast edecek hiçbir karara imza atmayacağız"

Sokak hayvanları ile ilgili Yakacık'ta Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni açtık ve orada kısırlaştırma oranını çok fazla artırdık. Kedi popülasyonunu kısırlaştırma ile kontrol altına aldık, ama köpek popülasyonu çok daha zor çünkü 1 hafta 10 gün gibi bir süre kontrol altına tutulmaları gerekiyor. Bunun için alana ihtiyacımız var. Bir barınak ile ilgili adımlar attık. Tahsis yapıldı, ancak bürokratik işlemleri yürütüyoruz. Bu barınak ile kısırlaştırmayı artırdığımızda popülasyonu da kontrol altına almış olacağız. Bu sadece Kartal'ın değil tüm İstanbul'un hatta Türkiye'nin sorunu. Pandemide kantarın topuzu kaçtı ve sokak hayvanlarının popülasyonu ile ilgili kontrol yitirildi. Aydos bazen şanssızlığımız oluyor ve diğer ilçelerden de buraya hayvan bırakılıyor. Önümüzdeki yıl barınak da bittiğinde kedi popülasyonu gibi köpek popülasyonu da kontrol altına alınmış olacak. Sokak hayvanlarının hayatına kast edecek hiçbir karara imza atmayacağız. Bunun bilinmesini istiyorum.

Kiptaş ile işbirliği

Kentsel dönüşüm ile ilgili adımlar atıyoruz. Bir komşumuzun da ifade ettiği gibi Kiptaş ile sitelerdeki dönüşüm hızını artırabilmek için bir sözleşme imzalıyoruz. Yarısı bizden kampanyasının uygulamalarını inceliyoruz ve bu süreçteki komşularımızın işlerini hızlandırmak istiyoruz. Kiptaş'ın üzerinde şu an 30 bine yakın dönüşüm başvurusu var.

"2600 binanın dönüşümünü sağladık"

Sorunlar o kadar biriktirildi ki bugüne gelinene kadar. Kordonboyu eski bir yerleşim yeri ve 99 öncesi binaların yoğunlukta olduğu bir yer biliyorum. Kentsel strateji belgemizde de Kordonboyu ve Cevizli'nin durumu görülüyor. Geçtiğimiz dönem durmadık ve yaklaşık 2 bin 600 binanın dönüşümünü sağladık. Bu rakam dile kolay ve diğer ilçelerin çok çok üstünde. Kentsel dönüşüm hızı ve dönüşen bina sayısı bakımından ilk 3 ya da 5 ilçeden biriyizdir. Yeterli değil tabii ki ve diğer belediyelere göre iyi durumda olmamız tatmin etmiyor. Toplulaştırmaya değer veriyoruz. 2 konuya daha çalışıyoruz bin ve 2 bin metrekare buluşturan komşularımızın emsalini artırmakla alakalı da kafa yoruyoruz ki kentsel dönüşüm hızı artsın. Şu 3 bin metrekare olursa alabiliyorsunuz ve 5 bin metrekare olursa.

"Tren yolunun üstü ve altı ile ilgili dönüşümün ilk adımlarını yakında atacağız"

Etap 1 ve Etap 2 ile ilgili plan süreçlerini sıkı takip ederek geçtiğimiz dönem tamamladık. Önümüzdeki günlerde tren yolunun üstü ve altı ile ilgili dönüşümün ilk adımlarını atmış olacağız. Bu da Kartal'ın merkez problemini, çarşı problemini çözmemize vesile olacak. Çarşının yağmur ile ilgili altyapı problemini çözmüştük geçen dönem, bu dönem de üstyapı ile ilgili düzenlemeleri ve güzelleştirmeleri yapacağız. Kordonboyu'nda dönüşümler gerçekleştikçe kamuya kalacak alanlarda da yeni parklar ve tesisler de yapmaya edeceğiz.

"Denize girilecek bir alan yapılacak"

Dragos Su Sporları İskelesi'ni kazandırdık, ama gelen talepleri de değerlendirerek iskele ile yelken kulübü arasındaki hali hazırda vatandaşların yüzdüğü bölgeyi denize girilebilecek hale getireceğiz. İDO iskelesi ile ilgili de şunu söylemek istiyorum İDO yetkililerini ikna etmiştik, Yalova'ya deneme seferleri başlayacaktı, hatta yeterli yolcu olmazsa destek sözü de vermiştik; ancak hemen sonrasında pandemi başlayınca bir daha bu konuya girmek istemediler. Özel bir şirket oldukları ve kar odaklı düşündükleri için maalesef görüşmelerimiz böyle sonuçlandı."