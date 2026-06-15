Kartal'da Takla Atan Araçta Sürücü Sıkıştı - Son Dakika
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Kartal'da Takla Atan Araçta Sürücü Sıkıştı

15.06.2026 09:52
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Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobilde sıkıştı; itfaiye tarafından kurtarıldı.

KARTAL, sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yol kenarındaki otoparka savruldu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Perihan Zevne, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi, sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Perihan Zevne'nin kullandığı 34 CNH 824 plakalı otomobil, Pendik istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarındaki otoparka savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Perihan Zevne, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Zevne'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan otomobilden görüntü

-Yaralının ambulansa konulması

-Ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar

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2- SİLİVRİ BELEDİYESİ'NE 'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASI; ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - 2

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - SİLİVRİ Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu belirlendi. Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı. Çalışmalar sonucunda, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikap', 'nüfuz ticareti', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'imar kirliliğine neden olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında, eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 12 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın K. İbrahim K., Mustafa D., Serdar T., Yalçın T., Adem K., Ayla C., Yavuz D., Nihat N. S., Murat T., Gökhan T., Naci A., ve Adem T. gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Şüpheliler sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: DHA

Belediye, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Takla Atan Araçta Sürücü Sıkıştı - Son Dakika

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