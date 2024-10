Kartal\'da Zincirleme Kaza: 11 Araç Hasar Gördü

Güncel

Kartal Sahil Yolu'nda, iddiaya göre yarış halindeki sürücülerden birinin otomobiline arkadan gelen başka bir araç çarptı. Savrulan otomobil park halindeki 2 otomobile çarptı. 11 aracın hasar gördüğü kaza, başka bir aracın araç içi kamerasına an be an yansıdı.

Kaza, Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akan trafiğe aldırış etmeden yarışan iki otomobil sürücüsü, makas atarak ilerliyordu. Hızla ilerleyen otomobillerden birine orta şeride geçtiği sırada arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kaza sonucu savrulan otomobil park halindeki iki araca çarptı. Arkadan gelen araçta güçlükle duran otomobile çarparak durabildi. Kazada park halindeki araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi hafif yaralandı.

KAZA KAMERADA

Toplam 11 aracın hasar gördüğü kaza, araçlardan birinin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin hızla ilerleyip orta şeride geçtiği, o sırada hızla gelen başka bir otomobile, arkadan gelen bir aracın çarptığı görülüyor. Kaza sonucu araç park halindeki iki araca çarparak güçlükle duruyor. Arkadan gelen araçta güçlükle durabilen otomobile çarpıyor. Park halindeki araçlar kaza nedeniyle savruluyor.

'TOPLAMDA 10 YA DA 11 ARAÇ ZARAR GÖRMÜŞTÜ'

Otomobilin çarptığı park halindeki araçlardan birinin sahibi Uğur Kızılcım, "Kaza anında biz bir sosyal tesiste yemek yiyorduk. İtfaiye erinin gelip 'zincirleme kaza var, bakın' demesi üzerine yerimizden kalktık. Aracım 100-150 metre ilerideydi. Ses ya da gürültü duymadık. Bir baktım, kaldırımın üstünde, yarısı olmayan, arka kısmı dönük bir araba, benim arabam. Şok oldum, araba darmadağın olmuş. Balıkçılar geldi, 'Araba 3 metre yükseldi' dedi, iyice sinirlendim. İki sürücünün hız yapması, birbirine makas atması yüzünden benim arabam parçalandı. Birkaç kişi daha vardı, toplamda 10 ya da 11 araç zarar görmüştü. Kalabalıkta neyin ne olduğunu da anlayamadım. Sağ olsun trafik polisleri rapor tutmuş, rapor da E-Devlet'imize düştü. İki sürücü de kusurlu, benim aracım darmadağın, pert oldu. İki sürücünün eğlencesi yüzünden oradan geçenler Allah korusun zarar görebilirdi. Oradan bebekli bir insan da geçebilirdi, bir çocuk ya da bir erkek de geçebilirdi. Videolara göre ortada bir yarış olduğu gözüküyor, birbirlerine makas atıyorlar. İnşallah çarpan araçların sigortası, kaskosu benim aracımın değerini karşılar. Ben güzellikle o iki gence aracımın değerini karşılatmak istiyorum. Şikayetçi olmadım, zaten benim aracım park halindeydi. Trafik polisleri tutanakları tuttu, karşı tarafın sigortası ve kaskosundan karşılanacağını söylediler" dedi.