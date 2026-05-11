Kartal Edebiyat Dergisi, Yayın Hayatındaki 7'nci Yılını Kutladı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törenle, kentin kültür ve sanat hafızasında önemli bir yere sahip olan Kartal Edebiyat (KE) Dergisi, yayın hayatındaki 7'nci yılını kutladı. "Onur ve Emek Ödülleri" gecesi; usta kalemleri, akademisyenleri, sanatçıları ve çok sayıda edebiyatseveri aynı çatı altında buluşturdu.

EDEBİYATIN MUTFAĞINDAN OKURA: 7 YILLIK SERÜVEN

Kutlama programı, KE Dergisi'nin ilk sayısından bugüne uzanan ilham dolu yolculuğunu konu alan özel bir belgesel gösterimiyle kapılarını açtı. Derginin kapaklarını süsleyen isimlerin röportajlarından kesitlerin sunulduğu belgesel, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Gösterimin ardından Yazar Büşra Tan'ın moderatörlüğünü yaptığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Derginin mutfağında yer alan Yayın Kurulu üyeleri Melih Yıldız, Serkan Türk, Abdullah Ezik, Mertcan Karacan ve İsmail Biçer, kolektif söyleşiyle derginin mutfak sürecini ve bağımsız yayıncılığın zorlu ama kıymetli serüvenini dinleyicilerle paylaştı.

KARTAL'DA FİLİZLENEN KÜLTÜREL PLATFORM

Yerel yönetimlerin kültür politikalarının edebiyat dünyasındaki dönüştürücü gücünün vurgulandığı söyleşide, KE Dergisi'nin sadece bir mecmua değil, Kartal'da filizlenen dev bir kültürel platform olduğunun altı çizildi.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kartal'da yaşayan her komşumuzun; gencinden yaşlısına, çocuğundan emeklisine kadar herkesin sanata ve kültüre eşit mesafede ulaşabilmesini istiyoruz. KE Dergisi, tam 7 yıldır bu vizyonun en güçlü kalelerinden biri, bizim de göz bebeğimiz oldu. Bu nitelikli edebiyat rüzgarını sadece merkezde tutmak değil, tüm mahallelerimize ve her sokağımıza yaymak temel önceliğimizdir. Bugün burada gördüğümüz bu büyük ilgi, attığımız adımların ne kadar doğru olduğunun en somut kanıtıdır. Emeği geçen tüm yayın kurulu üyelerimize teşekkür ediyor, KE Dergisi'ne nice başarılı yıllar diliyorum."

Yüksel ayrıca, Kartal Belediyesi'nin yalnızca etkinlik odaklı bir belediyecilik değil, ilçede kalıcı bir kültür-sanat iklimi inşa etmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

LATİFE TEKİN'E ONUR ÖDÜLÜ

Onur Ödülü, yazar Latife Tekin'e takdim edildi. Ödülünü Yüksel'in elinden alan Tekin, teşekkür konuşmasında edebiyatın birleştirici gücüne değinerek, "Edebiyat, insanın insanla kurduğu en kadim bağ ve en saf dayanışma biçimidir. Bir yerel yönetimin bir edebiyat dergisini 7 yıl boyunca böylesine sahiplenmesi fevkalade kıymetli bir duruştur. Kartal'ın bu sanatsal ikliminde genç kalemlerin yetiştiğini görmek umut verici. Yazmak yalnız bir yolculuk gibi görünse de, bu ilgi bizlere aslında ne kadar kalabalık olduğumuzu hatırlatıyor. Bu onuru bana layık gören KE Dergisi ailesine ve edebiyat dostu Kartallılara gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

KE Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Melih Yıldız, Derginin Editörü Serkan Türk, Yayın Kurulu Üyeleri İsmail Biçer, Abdullah Ezik, Mertcan Karacan, Sayfa ve Kapak Tasarımcısı Hakan Sarıpolat da günün anısına verilen Kartal heykelciğini, Yüksel'in elinden aldı.

SANATLA TAMAMLANAN BİR GECE

Bu özel kutlama, edebiyatın kelimelerle örülü dünyasından müziğin evrensel tınılarına doğru uzanan bir yolculukla devam etti. Aura Trio grubu; Verda Ferah, Duygu Kozak Şahiner ve Deniz Ersoy'dan oluşan kadrosuyla sergilediği performansla geceyi notalarla taçlandırdı.