Kartal Edebiyat Dergisi, Yayın Hayatındaki 7'nci Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartal Edebiyat Dergisi, Yayın Hayatındaki 7'nci Yılını Kutladı

11.05.2026 11:39  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 'Onur ve Emek Ödülleri' gecesinde, Kartal Edebiyat Dergisi yayın hayatının 7. yılını kutladı. Etkinlikte edebiyat severler, yazarlar ve sanatçılar bir araya gelirken, ödül Latife Tekin'e takdim edildi.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törenle, kentin kültür ve sanat hafızasında önemli bir yere sahip olan Kartal Edebiyat (KE) Dergisi, yayın hayatındaki 7'nci yılını kutladı. "Onur ve Emek Ödülleri" gecesi; usta kalemleri, akademisyenleri, sanatçıları ve çok sayıda edebiyatseveri aynı çatı altında buluşturdu.

Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Onur ve Emek Ödülleri" gecesi; usta kalemleri, akademisyenleri, sanatçıları ve çok sayıda edebiyatseveri aynı çatı altında buluşturarak unutulmaz bir sanat şölenine dönüştü.

EDEBİYATIN MUTFAĞINDAN OKURA: 7 YILLIK SERÜVEN

Kutlama programı, KE Dergisi'nin ilk sayısından bugüne uzanan ilham dolu yolculuğunu konu alan özel bir belgesel gösterimiyle kapılarını açtı. Derginin kapaklarını süsleyen isimlerin röportajlarından kesitlerin sunulduğu belgesel, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Gösterimin ardından Yazar Büşra Tan'ın moderatörlüğünü yaptığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Derginin mutfağında yer alan Yayın Kurulu üyeleri Melih Yıldız, Serkan Türk, Abdullah Ezik, Mertcan Karacan ve İsmail Biçer, kolektif söyleşiyle derginin mutfak sürecini ve bağımsız yayıncılığın zorlu ama kıymetli serüvenini dinleyicilerle paylaştı.

KARTAL'DA FİLİZLENEN KÜLTÜREL PLATFORM

Yerel yönetimlerin kültür politikalarının edebiyat dünyasındaki dönüştürücü gücünün vurgulandığı söyleşide, KE Dergisi'nin sadece bir mecmua değil, Kartal'da filizlenen dev bir kültürel platform olduğunun altı çizildi.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kartal'da yaşayan her komşumuzun; gencinden yaşlısına, çocuğundan emeklisine kadar herkesin sanata ve kültüre eşit mesafede ulaşabilmesini istiyoruz. KE Dergisi, tam 7 yıldır bu vizyonun en güçlü kalelerinden biri, bizim de göz bebeğimiz oldu. Bu nitelikli edebiyat rüzgarını sadece merkezde tutmak değil, tüm mahallelerimize ve her sokağımıza yaymak temel önceliğimizdir. Bugün burada gördüğümüz bu büyük ilgi, attığımız adımların ne kadar doğru olduğunun en somut kanıtıdır. Emeği geçen tüm yayın kurulu üyelerimize teşekkür ediyor, KE Dergisi'ne nice başarılı yıllar diliyorum."

Yüksel ayrıca, Kartal Belediyesi'nin yalnızca etkinlik odaklı bir belediyecilik değil, ilçede kalıcı bir kültür-sanat iklimi inşa etmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

LATİFE TEKİN'E ONUR ÖDÜLÜ

Onur Ödülü, yazar Latife Tekin'e takdim edildi. Ödülünü Yüksel'in elinden alan Tekin, teşekkür konuşmasında edebiyatın birleştirici gücüne değinerek, "Edebiyat, insanın insanla kurduğu en kadim bağ ve en saf dayanışma biçimidir. Bir yerel yönetimin bir edebiyat dergisini 7 yıl boyunca böylesine sahiplenmesi fevkalade kıymetli bir duruştur. Kartal'ın bu sanatsal ikliminde genç kalemlerin yetiştiğini görmek umut verici. Yazmak yalnız bir yolculuk gibi görünse de, bu ilgi bizlere aslında ne kadar kalabalık olduğumuzu hatırlatıyor. Bu onuru bana layık gören KE Dergisi ailesine ve edebiyat dostu Kartallılara gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

KE Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Melih Yıldız, Derginin Editörü Serkan Türk, Yayın Kurulu Üyeleri İsmail Biçer, Abdullah Ezik, Mertcan Karacan, Sayfa ve Kapak Tasarımcısı Hakan Sarıpolat da günün anısına verilen Kartal heykelciğini, Yüksel'in elinden aldı.

SANATLA TAMAMLANAN BİR GECE

Bu özel kutlama, edebiyatın kelimelerle örülü dünyasından müziğin evrensel tınılarına doğru uzanan bir yolculukla devam etti. Aura Trio grubu; Verda Ferah, Duygu Kozak Şahiner ve Deniz Ersoy'dan oluşan kadrosuyla sergilediği performansla geceyi notalarla taçlandırdı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Edebiyat Dergisi, Yayın Hayatındaki 7'nci Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı 2 tonu 1 saatte tükendi Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Kazayı gören gözlerine inanamadı Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Acı haberi Barcelona duyurdu El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım

12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
12:34
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:40
Eski eşe sokak ortasında infaz Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Eski eşe sokak ortasında infaz! Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
11:39
En acı an İlk iş gününde feci şekilde can verdi
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 13:11:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Kartal Edebiyat Dergisi, Yayın Hayatındaki 7'nci Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.