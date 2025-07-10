Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakla yaraladı.
Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönen olayda Y.G. bıçakla üvey oğlunu göğsünden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis şüpheli Y.G'yi olay yerinde gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Kartepe'de Bıçaklı Kavga: Üvey Oğul Yaralandı - Son Dakika
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