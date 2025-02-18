TAHLİYE EDİLECEK
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde metro inşaatı sahasında yerin 47 metre altındaki sondaj çalışması sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 26 saat sonra itfaiyenin yangın battaniyesi ile müdahalesi sonucu söndürüldü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uzman ekipleri tarafından numune alınmasının ardından, gazın tekrar kontrollü şekilde yakılıp tahliye edilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Kartepe'de Metro İnşaatında Metan Gazı Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?