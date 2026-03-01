Kastamonu'nun Coğrafi İşaretli Kara Çorbası - Son Dakika
Kastamonu\'nun Coğrafi İşaretli Kara Çorbası
01.03.2026 11:28
Pınarbaşı ilçesinin kara çorbası, kızamık bitkisiyle lezzetini kazanıyor ve C vitamini kaynağı.

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinin coğrafi işaret tescilli lezzeti kara çorba, kızamık bitkisinin verdiği mayhoş tatla beğeni topluyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi'nde, gastronomi alanında son yıllarda adından söz ettirmeye başlayan Kastamonu'nun coğrafi işaretli kara çorbasına da yer verildi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde tavuk eti ve kızamık bitkisiyle hazırlanan çorba, yörede yıllardır beğeniyle tüketiliyor.

Bölgede kızamık olarak bilinen (Berberis vulgaris) bitkisini doğadan toplayan vatandaşlar, bu bitkiyi kaynatarak kızamık ekşisine dönüştürüyor. Kavanozlarda saklanan ekşiler, yıl boyu kara çorba yapımında kullanılıyor.

C vitamini açısından zengin olan kızamık bitkisinden yapılan kara çorba, daha çok kış aylarında hastalıklardan korunmak amacıyla tüketiliyor.

Hem evlerde hem de Kastamonu ve Pınarbaşı ilçesindeki restoranlarda hazırlanan çorba, Türk Patent ve Marka Kurumunca "Pınarbaşı Kara Çorba" adıyla 2017 yılında coğrafi işaretle tescillendi.

Çorbanın tarifini AA muhabirine anlatan ev hanımı Sinem Güngör, kara çorbanın bölgede yaygın olarak tüketildiğini söyledi.

Çorbanın "Ağa çorbası" olarak da adlandırıldığını belirten Güngör, "Çorbanın ham maddesi olan kızamık ekşisinin yapılması çok meşakkatlidir. O nedenle eskiden ağır misafirlere ve ağalara yapılan bir çorbaydı." dedi.

Çorbanın Pınarbaşı ilçesinde her evde yapılabildiğini anlatan Güngör, kızamık ekşisinin de 10 seneye kadar bozulmadan saklanabildiğini kaydetti.

Kara çorbanın yapımı gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (8 kişilik)

Tavuk1 soğan2 yemek kaşığı kızamık ekşisi2 yemek kaşığı unYeteri kadar tuz, karabiber, pul biber100 gram tereyağıYapılışı

1. Kara çorba için tavuk, haşlanmak üzere uygun bir tencereye alınır.

2. Bütün soğan, 8 gram tuz, 2 litre su ve 5 gram karabiber ilave edilerek haşlanır.

3. Elde edilen tavuk suyu çorba yapmak üzere ayrılır.

4. İki litre tavuk suyuna 10-15 mililitre kızamık ekşisi eklenir ve karıştırılır.

5. 20 gram un, 500 mililitre soğuk su ile karıştırılıp kaynayan çorbaya eklenir, çorba 5 dakika kaynatılır.

6. İlk aşamada haşlanan tavuktan küçük parçalar haline getirilmiş 100-150 gram tavuk eti ayrılır ve 100 gram tereyağında 5 gram karabiber, 8 gram tuz ilave edilerek 1 dakika kızartılır.

7. Pişen çorbaya tavuklar ilave edilip servis edilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Pınarbaşı, Kastamonu, Kızamık, Kızamık, Güncel, Son Dakika

