Katar'dan Gazze İçin Cesaretli Çağrı

Güncel

Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Cevhera bint Abdulaziz es-Suveydi, uluslararası topluma İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için "cesaretli olma" çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suveydi, BM İnsan Hakları Konseyinin 57'nci Oturumu'nda yaptığı konuşmada İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma dikkati çekti.

Suveydi, "İnsan haklarını korumaya dönük güvenilir bir uluslararası sistemin uygulanması, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması, İsrail işgaline son verilmesi ve dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması uluslararası toplumun cesaretli olmasını gerektiriyor." dedi.

Katarlı diplomat, İsrail'in BM Genel Kurulu ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarını uygulamak üzere sorumluluklarını yerine getirmesi ve Filistinlilere karşı işlenen ihlal ve suçlardan sorumlu olan herkesin hesap verebilirliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

Suveydi, ayrıca Gazze Şeridi'nde altyapı ve sivil tesislerin kasıtlı şekilde geniş çapta tahrip edilmesinin uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun açık bir ihlali olduğuna vurgu yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli öldü, 94 bin 925 kişi yaralandı.