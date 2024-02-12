Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mahmud Abbas ile Gazze\'deki ateşkes çalışmalarını görüştü

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen çalışmaları ve İsrail'in Refah'a yönelik muhtemel saldırısını görüştüğü belirtildi.

Katar Emirlik Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim, dün ülkeye gelen Abbas ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesinin yanı sıra Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler, genişleyen şiddet dalgasının bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara yansımaları ele alındı.

Taraflar ayrıca, Filistin sorununun adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümünün önünü açacak şekilde Gazze'de acil ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden çabaları da değerlendirdi.

Abbas, Katar Emiri'ne, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması amacıyla yürütülen hukuki ve diplomatik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Katar Emiri ise Gazze, Batı Şeria ve işgal altındaki topraklarda devam eden saldırıların durması için arabuluculuk sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Şeyh Temim ayrıca, Fetih Hareketi ile Hamas arasındaki siyasi bölünmüşlüğü sonlandırma yönündeki çalışmaları da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın görüşmeye ilişkin haberine göre ise Abbas, İsrail'in, 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah'a olası saldırısının feci sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

"Refah'a saldırı, Filistin halkını 1948 ve 1967'de de olduğu gibi vatanından ve yurdundan tehcir etmeyi hedefleyen iğrenç katliamlara ve insani bir felakete yol açacaktır." ifadesini kullanan Abbas, uluslararası toplumu ve ABD'yi, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının durması için harekete geçmeye çağırdı.

Abbas, Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'de (BM) tam üyelik statüsü kazanmasının önemine işaret etti.