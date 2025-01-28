Katar ve ABD'den Gazze için Arabuluculuk Görüşmesi - Son Dakika
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Katar ve ABD'den Gazze için Arabuluculuk Görüşmesi

Katar ve ABD Dışişleri Bakanları, Gazze'deki ateşkes ve arabuluculuk çabalarını görüştü.

28.01.2025 19:16
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Gazze Şeridi'ndeki arabuluculuk çabalarını ele aldığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani ve Rubio'nun telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Katar ve ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze, Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alındığı, Gazze'deki arabuluculuk çabalarının da masaya yatırıldığı kaydedildi.

Al Sani ve Rubio'nun ayrıca, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçilerek kalıcı hale gelmesine yönelik umutlarını dile getirdikleri aktarıldı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Kaynak: AA

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