Katar ve Mısır'dan İsrail'e Sert Tepki

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Katar ve Mısır, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar, işgalci İsrail hükümetinin Maliye Bakanı'nın, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için gerekli altyapının hazırlanması yönünde talimatlar içeren açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesi ve bunun yansımalarına dikkati çekilen açıklamada, Smotrich'in söylemlerinin uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölgede barışa ulaşma şansını engelleyecek şekilde gerilimin tırmandırılması anlamına geldiği aktarıldı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü ihlallerine vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in yerleşimci, sömürgeci, ırkçı politikalarına ve Filistin halkının meşru haklarına karşı işlediği suçlara karşı uluslararası toplumun güçlü durması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in uluslararası yasa ve kararları ihlal eden tekrarlanan açıklamaları, bölgede barış ve istikrar çabalarının önündeki engelin işgalci İsrail olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." ifadesine yer verildi.

"İsrail bölgede barış seçeneğini reddediyor"

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Smotrich'in açıklamaları "en güçlü şekilde" kınandı.

İsrailli aşırı sağcı bakanın açıklamalarının uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukuku açık bir şekilde ihlal ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin bir üyesinin sorumsuz ve aşırıcı açıklamaları, İsrail'in bölgede barış seçeneğini reddeden yönelimini açıkça yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrailli yetkilinin açıklamalarının işgale son verilmesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çağrısı yapan uluslararası toplumun tutumuyla açık bir şekilde çeliştiği aktarıldı.

???????Smotrich, dün, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.

Ayrıca Smotrich, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

Smotrich, 27 Ekim'de Kudüs'te bir konferansta yaptığı konuşmada, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısı yapmış ve Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurarak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.