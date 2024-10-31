Kavakbaşı’nda Çömlek Sanatı Yaşıyor

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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde yıllardır çömlek, testi, süs eşyası gibi ürünler yapan Suphiye Özebay, ablalarından öğrendiği sanatını gençlere de öğretmek istiyor.

Beldede yaşayan 51 yaşındaki Özebay, 6 yaşındayken ablalarından öğrendiği yöntemlerle çömlek, güveç kabı, testi, tandır ve çeşitli süs eşyaları üretiyor.

Dağlık alandan getirilen toprağı kullanarak yaptığı ürünleri satışa sunan Özebay, elde ettiği gelirle ailesinin geçimine katkı sunuyor.

Büyüklerinden öğrendiği sanatı sürdüren Özebay, ablalarını izleyerek çömlek yapmaya başladığını söyledi.

Beldedeki birçok kadının da çömlekçilik yaptığını dile getiren Özebay, şöyle konuştu:

"Toprağı sarı kumla karıştırıp yoğuruyoruz. Daha sonra bir gün dinlendirdiğimiz çamurdan mutfak eşyaları yapıyoruz. Genelde testi, güveç kabı, çömlek, tabak, tava ve süs eşyası gibi ürünler üretiyoruz. Bu ürünler kuruduktan sonra tandırda yakma işlemine geçiyoruz. Tüm işlemler bittikten sonra boyayıp kullanıma hazır hale getiriyoruz. Diyarbakır, Batman, Elazığ, Van ve Bitlis'ten ürünlerimize alıcılar çıkıyor."

Özebay, kurs açarak bu sanatı gençlere öğretmek istediklerini belirtti.