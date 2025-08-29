Kayınpeder, damadını tabancayla vurdu - Son Dakika
Kayınpeder, damadını tabancayla vurdu

Kayınpeder, damadını tabancayla vurdu
29.08.2025 00:19
Kayınpeder, damadını tabancayla vurdu
Aksaray'da Yılmaz Atak, damadı Uğur Deniz'i tartışma sonrası 9 el ateşle öldürdü.

Aksaray'da Yılmaz Atak (59), yanında kalan kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz'i (37) tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde meydana geldi. Uğur Deniz, 2 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederi Yılmaz Atak'ın evine gitti. Boşanmak istemediğini belirten 2 çocuk babası Uğur Deniz ile kayınpederi Yılmaz Atak arasında tartışma çıktı.

DAMADINI 9 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz Atak, damadı Uğur Deniz'e tabancayla 9 el ateş etti. Deniz kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyup eve gelen yakındaki polis ekipleri Atak'ı gözaltına aldı.

Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü
37 yaşındaki damat Uğur Deniz.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü
Yılmaz Atak (59)
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayınpeder, damadını tabancayla vurdu - Son Dakika

