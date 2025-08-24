6 kişilik aileden haber alınamıyordu! Bakın nerede ortaya çıktılar - Son Dakika
24.08.2025 13:30  Güncelleme: 13:55
Avcılar'da dün gece 6 kişilik bir aileden haber alamayan yakınları, durumu ihbar etti. Polis ekiplerinin aileye ait aracın TEM Çatalca gişelerinden geçtiğini tespit etmesi üzerine ailenin kamp yapmaya gittikleri belirlendi.

Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'ta bir binada oturan 6 kişilik bir ailenin hiçbir ferdinden haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine sokağa polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Eve girerek ailenin durumunu kontrol etmek amacıyla sokağa getirilen itfaiyeye ait merdivenli araç, bölgedeki yol çalışması ve hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

ARAÇLARININ GİŞELERDEN GEÇTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin araştırmasında, aileye ait aracın TEM Çatalca gişelerinden geçtiği tespit edildi. Aracın geri dönmemiş olması üzerine, ekipler eve girmekten vazgeçti. Ailenin yakınlarından Yusuf Veli, "Ben saat 19.00'dan beri kimseye ulaşamıyorum. Birinin telefonu çalıyor. Sanırım o telefonu evde unutmuşlar. Diğer 5 kişinin telefonuna ulaşılmıyor. Arkadaşlar, araçla Çatalca tarafına gittiklerini tespit ettiler" dedi.

KOMŞULAR SABAH SAATLERİNDE ULAŞTI

Aileye sabah saatlerinde ulaştığını belirten komşu Zafer Akpınar ise, "Onlar 6 kişilik bir aile. Çatalca'ya kamp yapmaya gitmişler. Orada da telefon çekmiyormuş. Ben bugün sabah aradığımda, 'Ben köye indim. Burada telefon çekiyor. Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Yarın döneceğiz' dedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

6 kişilik aileden haber alınamıyordu! Bakın nerede ortaya çıktılar
