10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu
10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu

10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu
18.09.2025 09:39  Güncelleme: 10:50
10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu
Antalya'da 10 gündür kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Kadir Kaplan'ın sera yolunun kenarında cansız bedeni bulundu. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Eylül tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Kadir Kaplan'ın (31), sera yolunun kenarında cansız bedeni bulundu.

SERA İŞÇİSİ FARK ETTİ

Gültepe Mahallesi ile Yeniköy arasında bulunan sera yolunda dün saat 20.00 sıralarında bir sera işçisi, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark edip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kumköy Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri sevk edildi.

10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu
Kadir Kaplan (31)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin, 8 Eylül'den beri kayıp olarak aranan Kadir Kaplan'a ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaplan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu - Son Dakika

