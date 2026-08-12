Kayıp Kız Kardeşlerden Biri Bulundu - Son Dakika
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Kayıp Kız Kardeşlerden Biri Bulundu

Kayıp Kız Kardeşlerden Biri Bulundu
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Burdur Tefenni'de kaybolan N.Ü. Karabük'te bulundu, korumaya alındı.

BURDUR'un Tefenni ilçesinde kaybolan 2 kız kardeşten N.Ü. (16) de bulundu. Karabük'te olduğu belirlenen N.Ü., korumaya alındı.

Tefenni'de yaşayan Hasan Ü., 9 Ağustos'ta saat 11.00 sıralarında odalarını kontrol ettiği kızları F.R.Ü. (14) ile N.Ü.'nün evde olmadığını fark etti. Kızlarına ulaşmaya çalışan baba, sonuç alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda F.R.Ü. akşam saatlerinde ilçede bulundu.

Kayıp N.Ü. de bugün saat 02.00 sıralarında Karabük'te bulundu. Erkek arkadaşıyla gittiği değerlendirilen N.Ü.'nün polis tarafından Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Karabük, Tefenni, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Kız Kardeşlerden Biri Bulundu - Son Dakika

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