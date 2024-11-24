Kayıp ve Hasar Fonu COP29'da Faaliyete Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayıp ve Hasar Fonu COP29'da Faaliyete Geçiyor

Geniş Video İzle

COP29'da Kayıp ve Hasar Fonu'nun işlevselliği onaylandı, Paris Anlaşması'nın 6.4. maddesi kabul edildi.

24.11.2024 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- COP29'da Kayıp ve Hasar Fonu'nun tamamen işlevsel hale getirilmesine karar verildi

COP29'da Paris Anlaşması'nın 6.4'üncü maddesi kabul edildi

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 29. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29), iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkelere mali yardım sağlamak amacıyla 2022 yılında kurulan "Kayıp ve Hasar Fonu'nun" tam olarak faaliyete geçirilmesi kararı alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 29. BM İklim Değişikliği Konferansı devam ediyor. Konferansta, 2022 yılında iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkelere mali yardım sağlamak amacıyla kurulan "Kayıp ve Hasar Fonu'nun" tamamen işlevsel hale getirilmesine karar verildiği açıklandı. COP29 kapsamında Kayıp ve Hasar Fonu'na ilişkin çok sayıda önemli anlaşma imzalanırken, fon, taahhüt edilen 750 milyon ABD doları mali destekle 2025 yılından itibaren projeleri finanse edebilecek.

Paris Anlaşması'nın 6. Maddesi tamamen onaylandı

COP29 Başkanlığı, Paris Anlaşması'nın 6. maddesi kapsamındaki yüksek güvenilirliğe sahip karbon piyasalarıyla ilgili müzakerelerin 10 yıl süren bekleyişin ardından sona erdiğini duyurdu. COP29'da küresel karbon piyasaları aracılığıyla uluslararası iş birliğini artırmaya, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye ve sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda bulunmaya yönelik olan Paris Anlaşması'nın 6.4. maddesi de kabul edildi. Böylelikle Anlaşmaya taraf ülkeler arasında karbon ticareti ve diğer uluslararası iş birliği mekanizmalarını düzenleyecek kurallar netleşti.

Ulusal iklim planlarını uygulama maliyetini yılda 250 milyar dolara kadar azaltması bekleniyor

Paris Anlaşması Madde 6.4, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede ülkeler arasında esnek bir iş birliği mekanizması sağlayan önemli bir düzenlemedir. Söz konusu madde, özel sektörü ve devlet dışı aktörleri de içine alacak şekilde ülkelerin karbon piyasaları aracılığıyla emisyon ticareti yapmalarına ve bu sayede ulusal hedeflerine ulaşmalarına imkan tanır.

Bu iş birliği ile ülkelerin ulusal iklim planlarını uygulama maliyetini yılda 250 milyar dolara kadar azaltması bekleniyor.

Kayıp ve Hasar Fonu Mısır'daki COP27'de kurulmuştu

Kayıp ve Hasar Fonu, Mısır'da düzenlenen COP27'de iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkelere mali yardım sağlamayı amacıyla kurulmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen COP28 sırasında Fonun başlatılmasına karar verilmiş, ancak tam olarak işler hale getirilmemişti.

Emisyon ticareti nedir?

Emisyon ticareti sistemi (ETS), sistemin kapsadığı tesislerin neden olduğu sera gazı emisyonları için bir üst limit belirler. Bu üst limit, yetki alanının emisyon azaltma hedefi doğrultusunda zamanla dereceli olarak düşürülür.

Kayıp ve Hasar Fonu COP29\'da Faaliyete Geçiyor
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Politika, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Finans, Güncel, Çevre, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp ve Hasar Fonu COP29'da Faaliyete Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:39 Bolu’da kar esareti Otoyol ulaşıma kapandı Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı
22:17 ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa’dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir
21:45 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi izleyicileri ayaklandırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 01:22:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kayıp ve Hasar Fonu COP29'da Faaliyete Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.