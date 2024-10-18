Kaymakam Tatilcileri Hastanede Ziyaret Etti

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KAYMAKAM HASTANEDE TATİLCİLERİ ZİYARET ETTİ

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangının ardından dumandan etkilenen 12 tatilcinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçedeki hastanelerde tedaviye alınan tatilcileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Diğer yandan olaya müdahale eden otel personeli ve KEMKUT ekibinden 8 kişinin de dumandan etkilenmesi nedeniyle hastanede ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya),