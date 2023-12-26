Kayseri\'de 18 firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 18 hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere, 95 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12'si hırsızlık suçundan olmak üzere 18 kişi yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)