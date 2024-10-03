Kayseri'de atık malzemelerden yapılan 3 boyutlu rölyeflerin sergisi açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de atık malzemelerden yapılan 3 boyutlu rölyeflerin sergisi açıldı

Kayseri\'de atık malzemelerden yapılan 3 boyutlu rölyeflerin sergisi açıldı

RECEP Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, atık malzemelerden yapılan 3 boyutlu 106 rölyef sanat eserinin yer aldığı sergi açıldı.

03.10.2024 18:29
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RECEP Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, atık malzemelerden yapılan 3 boyutlu 106 rölyef sanat eserinin yer aldığı sergi açıldı.

Reklam sektöründen emekli Sedat Zeytin (73) tarafından atık köpük ve PVC levhalardan hazırlanan 3 boyutlu eserler, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı. Serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Soyak, KASKİ Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışta açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Hakikaten her biri birbirinden değerli 106 tane eser var. Geri dönüşümün, sıfır atığın ne olduğunun bize adeta dersini vermiş ama anlamlı bir ders vermiş, ürün üretmiş, sanat eseri ortaya çıkmış. Rölyef ustası olarak gerçekten takdir ettiğimiz, sabırla, iğne ile kuyu kazma mantığı içerisinde bir çalışma yapmış, görsel açıdan olsun, insana hitap eden ders boyutuyla olsun hepimizin takdir edeceği bir eserler silsilesi ortaya çıkmış. Ben kendisini kutluyorum" diye konuştu.

'ESERLERİN TAMAMI ATIK MALZEMELERDEN OLUŞMAKTADIR'

Rölyef sanatçısı Sedat Zeytin ise "Bu serginin içeriğinde her şeyden önce azim ve sabır var. İstek, bilgi, beceri ve yılların birikimi var. Yıllarca kendi zevkime göre yaptığım şeyleri sergilemek istedim. Bundan da çok mutluluk duyuyorum. Bunlar gençlere örnek olsun istiyorum. Atık malzemeleri değerlendirdim. Buradaki eserlerin tamamı atık malzemelerden oluşmaktadır. Bunların atık malzemeden olması önemli değil ama bir yerde de ekonomiye katkı sağlar. Sabırla bu işleri yapmaya çalıştım. Şu anda burada 106 tane eserim var. Sergi, 30 Ekim'e kadar ziyarete açık" ifadelerini kullandı.

'ORTAYA ÇIKAN ESERLER OLDUKÇA GÜZEL'

Sergiyi ziyaret eden Seray Sever de " Kayseri'de bu tarz sanat etkinliklerini uzun süredir arıyoruz. Burada denk gelmiş olmak beni çok mutlu etti. Yeniden dönüştürülebilir sanata yönelik bir etkinlik olması çok etkileyici. Ortaya çıkan eserler oldukça güzel" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de atık malzemelerden yapılan 3 boyutlu rölyeflerin sergisi açıldı - Son Dakika

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