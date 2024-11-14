Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 13 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çocuk, tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

M.T. (13), Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi'ndeki bir sokakta Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenilen S.C. (15) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda M.T, bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri scooter ile olay yerinden kaçan S.C'yi yakaladı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.