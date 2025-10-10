Çifte cinayet, at nalı sayesinde çözüldü - Son Dakika
Çifte cinayet, at nalı sayesinde çözüldü

10.10.2025 23:29  Güncelleme: 07:38
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Gülhanım ve Fahri Baktır çiftini evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada cinayet şüphelisini at izi ele verdi. Oluşturulan özel ekibin teknik takibi sonucu at ile geldiği olay yerinde çifti öldürdüğü saptanan cinayet şüphelisi M.G. tutuklandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde cami çıkışı evlerinin önünde av tüfeğiyle öldürülen karı koca cinayetini özel ekip, at nalından çözdü. Cinayetin sebebinin alacak-verecek meselesi olduğu öğrenilirken, cinayeti işleyen şahıs ekipler tarafından evinde yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞLI ÇİFT EVLERİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 2 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerindeki bir bağ evi önünde meydana geldi. Camiden çıkan Fahri ve Gülhanım Baktır çifti, evlerinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Gülhanım ve Fahri Baktır, otopsi işlemlerinin ardından Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

ÇİFTE CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ, AT İZİNDEN YAKALANDI

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmada, suç mahallinde at nalı izlerine rastladı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleriyle birlikte özel bir araştırma ekibi oluşturuldu. Yapılan teknik takip, dinleme, arazi arama-tarama çalışmaları ve 125 saatlik kamera incelemeleri sonucunda şüphelinin M.G. olduğu, olay yerine at ile gelip, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra yine at ile uzaklaştığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli M.G. yakalandı.

CİNAYETİN SEBEBİ ALACAK-VERECEK

Öte yandan, M.G.'nin öldürdüğü Fahri B.'ye uzun yıllar önce 70 bin TL borç verdiği ve parayı geri alamadığı için cinayeti işlediği öğrenildi. Gözaltına alınan M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Hacılar, Cinayet, Kayseri, Güncel, Hukuk, Son Dakika

