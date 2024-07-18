Kayseri'de Cip ile Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Cip ile Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir cip ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.07.2024 02:48
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KAYSERİ'de cip ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 38 KH 377 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 YL 088 plakalı cip çarpıştı. Kazada sürücü A.C.. ile yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri\'de Cip ile Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Cip ile Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Cip ile Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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