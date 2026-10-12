Kayseri’de polisten kaçan 17 yaşındaki sürücüye 335 bin TL ceza! Dershane parasını kaptırdı

Kayseri’de polisin dur ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçan 17 yaşındaki sürücüye toplam 335 bin TL idari para cezası kesildi. 18 yaşına girmesine yalnızca 4 gün kalan genç, ceza miktarını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. “Dershane param gidecek” diyerek ağlayan sürücü, polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

POLİSTEN KAÇIŞI YAKLAŞIK 30 DAKİKA SÜRDÜ

Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı’nda yaşandı. Yol uygulaması yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Y.K., kullandığı 38 AKA 417 plakalı hafif ticari araçla kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Yaklaşık 30 dakika süren takibin ardından şüphelinin aracı, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde kurulan barikatla durduruldu.

EHLİYET KONTROLÜNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Araçtan indirilen Y.K.’nin kimlik ve ehliyet kontrollerinde 18 yaşını doldurmasına yalnızca 4 gün kaldığı belirlendi. Ayrıca sürücünün elindeki belgenin kullandığı otomobil sınıfındaki araç için yeterli olmadığı tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında genç sürücüye toplam 335 bin TL idari para cezası uygulandı.

“DERSHANE PARAM GİDECEK” DİYEREK AĞLADI

Kesilen cezanın miktarını öğrenen Y.K., büyük üzüntü yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerine seslenen genç, “Ağabey, borcumuz vardı bizim, tüm çalıştığım gidecek. Dershane param gidecek” sözleriyle tepki gösterdi.

Sinir krizi geçirdiği belirtilen sürücü, polis ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışıldı. Kaçış sırasında kullandığı hafif ticari araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.