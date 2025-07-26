Kayseri'de Hurda Araçlardan Mobilya Aksesuarı Üretimi - Son Dakika
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Kayseri'de Hurda Araçlardan Mobilya Aksesuarı Üretimi

Kayseri\'de Hurda Araçlardan Mobilya Aksesuarı Üretimi
26.07.2025 11:22
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Hurda araç tamponları geri dönüşümle mobilya aksesuarlarına dönüştürülüyor, Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor.

Kayseri'de hurda araçların tamponlarından elde edilen ham maddeyle kanepe, baza ve modüler mobilya gruplarının ihtiyaç duyduğu ayak, tekerlek, kulp, süs ve endüstriyel ürünler üretiliyor.

Kentte ekonomik ömrünü tamamlamış ve çeşitli nedenlerden dolayı trafiğe çıkması sakıncalı görülen hurda araçlar, Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan hurdacılar tarafından toplanarak ayrıştırılıyor.

Ayrıştırma sonrası yedek parça olarak da kullanılamayacak durumda olan tamponlar, Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm tesisleri tarafından alınıyor.

Tamponlar, buradaki fabrikalarda bulunan kırma makinelerinde ufak parçalar haline getiriliyor ve içine katılan bazı kimyasallarla eritilerek "granül" diye tabir edilen ham maddeye dönüştürülüyor.

Kalıp makinelerine dökülen bu ham madde, daha sonra ısı işlemiyle biçimlendirilerek kanepe, baza ve modüler mobilya gruplarının ihtiyaç duyduğu ayak, tekerlek, kulp, süs ve endüstriyel ürünler haline dönüştürülüyor.

Eski tamponlardan mobilya aksesuarı üreten Kayplas firmasının sahibi, Kayseri Plastik Sanayiciler Derneği Başkanı ve Plastik Sanayiciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Yusuf Özkan, AA muhabirine, bütün atık ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Gerek araba tamponlarının gerekse plastikle alakalı bütün malzemelerin geri dönüşümünü önemsediklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Kayseri, Türkiye'nin büyük oranda mobilya ihtiyacını karşılamaktadır. Geri dönüşümden üretilmiş bu ürünlerimizi yurt içine ve dışına göndererek ekonomimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. En çok Balkan ülkeleri, Almanya, İtalya, İran, Irak ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Aslında ürettiğimiz bu plastik aksamlar, mobilyaların üzerinde dünyanın her yerine gidiyor. Kanepe ayakları gibi birçok üründe kullanıldığı gibi birçok endüstriyel üründe de kullanılıyor. Sadece gıdaya temas eden ambalaj ürünlerde kullanılmıyor."

Marka firmalardan "geri dönüşüm" talebi

Özkan, Türkiye'de bir tane olan petrokimya tesisi nedeniyle plastik ham madde ihtiyacında yüzde 85 dışarı bağımlı olduklarına dikkati çekti.

Geri dönüşümün milli bir hareket olduğunu vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"Buna gereken önemi verirsek ekonomimize daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Yıllık ham madde tüketimimizin yüzde 40'ını geri dönüşümden sağlamaktayız. Bu geri dönüşüm olmazsa biz aynı ürünü daha pahalı ve dışarı bağımlı olduğumuz orijinal ham maddeden karşılamak durumda kalacağız. Bu da daha çok maliyet ve ekonomiye daha çok zarar getirecek. Zaten marka firmalar, tedarikçilerinden talep ettikleri ürünün yüzde 25 oranında geri dönüşümden yapılmasını istiyor. Bunu bir şart olarak kullanıyorlar. Yurt dışı da böyle. Bu yüzden çevre kirliliğine neden olan plastik, metal, kağıt, ahşap, seramik ve cam atıkların geri dönüşümle endüstriye kazandırılması çok önemlidir. "

Özkan, geri dönüşümün üretimde, ekonomide ve sanayi alanında çok önemli bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İhracat, kayseri, Ekonomi, Güncel, Finans, Çevre, Son Dakika

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