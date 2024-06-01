Kayseri'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi - Son Dakika
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Kayseri'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

Kayseri\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenlenerek tepki gösterildi. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde Kiçikapı Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in devam eden zulmünün son bulması için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

01.06.2024 18:52
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Kayseri'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenlenerek tepki gösterildi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde Kiçikapı Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in devam eden zulmünün son bulması için ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklamada bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Emin Aslantürk, İsrail'in kanlı saldırılarına 8 aydan bu yana ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi devletlerin sınırsız destek vermeye devam ettiğini söyledi.

Masum Filistin halkı ile aynı coğrafyanın insanı olan Arap ülkelerinin de Gazze soykırımının durdurulması için herhangi bir çaba içine girmediklerini ve sessizlik içinde din kardeşlerinin katledilmesini seyrettiklerini belirten Aslantürk, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililer nezdinde savaşın durması için yaptığı yoğun diplomatik çabalardan da ne yazık ki akan kanı durduracak bir sonuca ulaşılamadı. Gazze ve Filistin'de bir Müslüman millet soykırımla yok edilmeye, koca dünya da bunu seyretmeye devam ediyor. Dünyanın sivil insanlarının, yönetimlerinin basiretsizce çoğu zaman İsrail'in yanında yer alarak, ortak olduğu Gazze soykırımına karşı Filistinli mazlumların yanında yer alması, insanlık adına umut verici erdemli bir harekettir. ABD'den Kanada'ya, İngiltere'den Almanya ve Belçika'ya, Endonezya'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Türkiye'den Orta Asya'ya kadar birçok coğrafyada, kadın erkek, yaşlı genç, sivil insanların, Filistinli masumlar için sokakları, meydanları, kampüsleri doldurup eylem yapmaları, insanlık vicdanı adına takdir edilesi destekler olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır."

Aslantürk, bir an önce ateşkes sağlanması ve akan kanın durdurulması için, vicdanını kaybetmemiş insanlığı harekete geçirmeye davet ettiklerini dile getirdi.

Basın açıklaması, dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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