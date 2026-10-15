Kayseri'de KBRN tatbikatında 253 personelle 16 kişinin kurtarılması canlandırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de KBRN tatbikatında 253 personelle 16 kişinin kurtarılması canlandırıldı

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Kayseri\'de KBRN tatbikatında 253 personelle 16 kişinin kurtarılması canlandırıldı
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Kayseri'de TAMP kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada KBRN tatbikatı yapıldı. AFAD koordinesinde 253 personel ve 51 aracın katıldığı tatbikatta, asetik asit sızıntısı sonrası patlama ve 2'si polis 16 kişinin kurtarılma senaryosu canlandırıldı.

KAYSERİ'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) tatbikatı düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen tatbikata; UMKE, 112, itfaiye, polis ve çevre ekiplerinden toplam 253 personel ve 51 araç katıldı. Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve AFAD İl Müdürü Rifat Genç'in takip ettiği tatbikatta, asetik asit sızıntısı sonrası yaşanan patlama ve kimyasal maddeden etkilenen 2'si polis 16 kişinin kurtarılma senaryosu canlandırıldı. Yaralılar arındırma çadırında yıkandıktan sonra hastaneye sevk edildi; çevre ekiplerinin temizliğiyle tatbikat tamamlandı.

'MÜDAHALE HIZIMIZIN ÇOK YÜKSEK OLMASI GEREKİYOR'

Tatbikatı değerlendiren Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Türkiye'nin afet müdahale hızında çok ileri bir noktaya geldiğini belirterek "Biz bir afet ülkesiyiz ama ülkemizde sadece doğal kaynaklı afetler olmuyor; yangın, sel, deprem ve kazalara da maruz kalabiliyoruz. Bugün Kayseri'mizde endüstriyel kaza senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdik. Gerçekten afete ne kadar hızlı müdahale edebileceğimizi burada görmüş olduk. Müdahale hızımızın çok yüksek olması gerekiyor. Bu konuda ülke olarak bambaşka bir noktaya geldiğimizi görüyoruz" dedi.

'EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRDÜK'

Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise hem sahada hem de masa başında hazırlıkları ölçtüklerini ifade ederek, "İnşallah afet yaşamayız ama her an yaşayabiliriz. Buradaki amacımız, çalışma gruplarının Afet Yönetim Merkezi koordinesinde çalışabilirliğini ölçmek, eksiklerimizi görmek ve personelimizi eğitimli hale getirmek. Büyük endüstriyel kaza riski olan fabrikalarımız var ve buralardaki tehlikelere en iyi şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. Kendi notlarımızı aldık, eksiklerimizi gördük. Daha iyi olmak için her gün daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de KBRN tatbikatında 253 personelle 16 kişinin kurtarılması canlandırıldı - Son Dakika
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