Kayseri'de Öğrenciler Yaz Tatilinde Bilim Eğitimi Alıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Öğrenciler Yaz Tatilinde Bilim Eğitimi Alıyor

Kayseri'de düzenlenen TÜBİTAK projesi kapsamında, özel yetenekli öğrenciler yaz tatilinde model fabrika, sazlık ve vadi gibi mekanlarda bilim eğitimi alıyor. Proje, öğrencilerin doğal ortamlarda bilgi düzeylerini geliştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, bilim, kültür, spor ve sanat etkinliklerine katılıyor ve eğlenerek öğreniyorlar.

29.06.2024 11:29
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Kayseri'de, ortaokul öğrencileri yaz tatilinde düzenlenen etkinliklerle model fabrika, sazlık ve vadi gibi mekanlarda eğitim görüyor.

Türkiye'nin 26 ilinden özel yetenekli 30 öğrencinin katıldığı TÜBİTAK projesi "Zirvede Bilim" kapsamında, öğrenciler bilimi yaşayarak öğreniyor.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme programı kapsamındaki projeyle özel yetenekli öğrencilerin doğal ortamlarda bilgi düzeylerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde farklı branşlarda akademisyenlerin de destek verdiği proje kapsamında Sultan Sazlığı, Abdullah Gül Üniversitesi Model Fabrika, Kayseri Bilim Merkezi, Koramaz Vadisi ve Rota Talas gezileriyle öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarını tanımaları, eğlenerek ve uygulayarak öğrenmeleri amaçlanıyor.

Öğrenciler bilim, kültür, spor ve sanat etkinliklerine katılıyor.

30 eğitimen katılıyor

Proje yürütücüsü matematik öğretmeni Eray Demirçelik, AA muhabirine, dördüncüsünü düzenledikleri projeye 26 ilden çoğunluğu 7. sınıf olmak üzere 30 öğrencinin katıldığını söyledi.

Demirçelik, öğrencilerin farklı bilimsel uygulamalar ve spor aktivitelerine katıldığını, 30 eğitmenle projenin faydalı biçimde ilerlediğini belirtti.

Erciyes Dağı'ndaki tesiste konakladıklarını anlatan Demirçelik, şunları kaydetti:

"Erciyes Dağı'nda Anadolu yer sincaplarının gözlemini yaptık. Bilim merkezindeki pavilyonlarda ve gök kubbede gece gözlemi gerçekleştirdik. Yıldızları, ayı ve evreleri inceledik. Sultan Sazlığı'nda kuş gözlemledik, doğa fotoğrafçılığı ve sazlıktaki su kalitesine yönelik etkinlikler yaptık. Koramaz Vadisi'nin florası, biyolojisi üzerine çalışmalar yapacağız. Abdullah Gül Üniversitesi'nde model atölyede ve robotik atölyede öğrencilerimize 3D ve ile endüstri 4.0'a yönelik etkinliklerimiz de olacak."

Ankara, İstanbul, İzmir, Sinop, Diyarbakır, Erzurum ve Konya'dan katılım sağlayan öğrenciler olduğunu bildiren Demirçelik, yoğun başvuru aldıklarını ancak TÜBİTAK yarışmalarında derece elde eden çocukların katılabildiğini ifade etti.

Demirçelik, "Genelde okullarda ve kapalı mekanlarda eğitim yapılıyor. Biz çocukların açık alanlardaki performanslarını da çok merak ettik. Öğrenciler açık alanlarda yapılan etkinliklerde çok yüksek performans gösteriyor, eğleniyor. Yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenme mottosuyla yola çıkıyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler hem öğreniyor hem eğleniyor

Konya Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Bilge Poyraz Kurt, daha önce hiç tecrübe etmediği etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdiğini, güzel şeyler öğrendiğini söyledi.

Sultan Sazlığı'nda kuşları gözlemlediğini ve fotoğraf çektiğini anlatan Kurt, su analizleri yaptıklarını ve Türkiye yöresine ait oyunlar oynadıklarını belirtti.

Burdur Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi Hira Kılıç, "Kayseri'nin çevresini geziyoruz. Erciyes Dağı'nda etkinlikler yapıyoruz. Farklı bilim dallarıyla ilgili etkinlikler yapıyoruz. Sultan Sazlığı'nda suyun kalitesini inceledik. Onun dışında kuş gözlemi yaptık. Hayvanların fotoğraflarını çektik. Diğer tanımadığımız öğrencilerle tanışıp, sosyalleşiyoruz. Yeni aktiviteler yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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