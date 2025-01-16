Kayseri\'de Organize Suç Operasyonu: 13 Tutuklama

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KAYSERİ'de E.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Hücre-6 Operasyonu'nda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü, tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ekipleri, kentte 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri'de E.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Hücre-6 Operasyonu' düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kelepçe, 5 adet çek, 2 adet satış sözleşmesi, 17 adet dijital materyal, 427 gram uyuşturucu, 306 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı.