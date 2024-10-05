Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadele Videolu Tanıtım - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucuyla Mücadele Videolu Tanıtım

Kayseri Valiliği, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını tanıttığı bir video yayımladı.

05.10.2024 22:16
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Kayseri Valiliği, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmaları içeren bir video hazırladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Hiçbir genci zehir tacirlerine kurban vermeyeceklerine dair söz verdiklerini ifade eden Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede çok büyük başarılar elde ettiklerini, birçok zehir tacirini enselerinden tuttukları gibi hak ettikleri yere gönderdiklerini belirtti.

Suçlulara göz açtırmamak için kentin dört bir yanındaki kamera sayısını 4 kat artırdıklarına dikkati çeken Çiçek, "Şehrimizde güvenlik kameraları ile izlenmeyen, ıssız hiçbir alan bırakmadık. Güven timlerimiz parklarda, sokaklarda, her yerde görev yapar durumda. Şehrimizde yer alan metruk binaların suç merkezleri olmamaları adına yıkımına başladık. Kayseri'de bugün metruk binaların yüzde 80'i yıkılmış durumda." ifadesini kullandı.

Gençleri yalnız bırakmamak adına Erdemlerimizle Varız Spor Okulu projesini hayata geçirdiklerini belirten Vali Çiçek, bugün 44 mahalle ile 3 ilçede hizmet veren bu okullarda 10 bin 500 lisanslı sporcuya ulaştıkları bilgisini verdi.

Bütün mücadelelerine rağmen bir şekilde uyuşturucuya bulaşmış gençler de olduğunu belirten Çiçek, şunları ifade etti:

"Onları da sahipsiz bırakamayız. Onları bu illetten kurtarmalıyız. Bunun için de büyük bir çaba sarf ediyoruz. Yeşilay'ımız ile beraber, hayırseverlerimizin desteğiyle Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yapıyoruz, bitme aşamasına getirdik. Umut ediyorum kasımın sonuna kadar hizmete girmiş olacak. Burada 6 ay boyunca vereceğimiz tedavilerle çocuklarımızı bu illetten kurtaracağız. Sonrasında kariyer planlamalarında, iş bulmaları anlamında bir sistem kuruyoruz. Hiçbirini yalnız bırakmayacağız. İşte bu savaşta gelin hep beraber, el ele, omuz omuza aynı cephede savaşarak alçakları yenelim."

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1783 operasyon yaptıklarını, gözaltına alınan 2 bin 508 şüpheliden 291'inin adli makamlarca tutuklandığını belirtti. Aydın, bu şehirde kesinlikle uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini vurguladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı da topluma büyük zarar veren uyuşturucu madde ticaretiyle kararlılıkla mücadele ettikleri belirtti. Dedebağı, uyuşturucuya karşı açılan bu savaşta, cephede daima görevlerinin başında olduklarını kaydetti.

Videoda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi'nin mesajlarına da yer verildi.

Kaynak: AA

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