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Kayseri'deki Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri'deki Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan palet fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İşçilerin yardım talebi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Kayseri\'deki Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
02.01.2024 - 23:21,
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Sokak'ta bulunan palet fabrikasının depo kısmından duman çıktığını gören işçiler yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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