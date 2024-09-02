Kayseri OSB\'deki Sünger Fabrikasında Yangın Çıktı

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KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11'inci Cadde'deki sünger fabrikasında, saat 12.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü kapladı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.