KAYSO 2024 Toplantısı: Zorluklar ve Umutlar - Son Dakika
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KAYSO 2024 Toplantısı: Zorluklar ve Umutlar

KAYSO, 2024'te sanayicilerin zorluklarla karşılaşacağını ancak umutlu bir yıl olmasını bekliyor.

24.12.2024 16:48
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Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) 2024 yılının son meclis toplantısı yapıldı.

KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantının açılışında konuşan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2024'ün hem ülke hem de firmalar açısından zorluklarla mücadele yılı olduğunu ifade etti.

2025 yılından umutlu olduklarını ifade eden Özkaya, yılın ikinci yarısından sonra olumlu bir hava oluşacağına inandıklarını belirtti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de sanayiciler açısından zorluklarla geçen bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade ederek, 2024 yılının ülke ve dünya ekonomisi açısından dalgalı bir seyir izlediğini dile getirdi.

Gelecek yılın ilk 6 ayının sanayiciler açısından zor geçeceğini belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Özellikle ilk iki çeyrek bugünden daha iyi olmayacak. İlk 6 aydan sonra normalleşmenin başlayacağını düşünüyorum. Ekonomik göstergeler iyi durumda. Finansmana ulaşım daha kolay olacak. Yatırımların önü açılacak. Kısa vadede sıkıntılı olacak ama inşallah uzun vadede daha da rahatlayacağımız bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl hiç kuşkusuz en büyük temennimiz enflasyonun kontrol altına alınması ve alım gücünün arttırılmasıdır. Hiç taviz verilmeden enflasyonla mücadele, öz güvenimizin artmasına ve yatırım ortamının iyileşmesine katkı sağlayacak."

Büyüksimitci, Kayseri'nin 4. organize sanayi bölgesi olarak kurulan Erciyes OSB'de ciddi mesafe kat ettiklerini anlatarak, bölgede imar planı çalışmalarında onay aşamasına gelindiğini, gelecek yıl sanayicilere ön tahsis işlemlerine ve altyapı çalışmalarına başlanacağını paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KAYSO 2024 Toplantısı: Zorluklar ve Umutlar - Son Dakika

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