 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza anı güvenlik kamerasında

EYÜPSULTAN Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında meydana gelen kazada, arızalanan bir otomobil ve çekiciye çarpan başka bir araçtan dolayı 4 kişi yaralandı. Kaza anı ve olayın sonrası güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

13.12.2023 - 16:25,
Abone Ol

Kaza anı güvenlik kamerasında

EMİN YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında iddiaya göre arızalanan bir otomobil ve onu çekmek için olay yerine gelen çekiciye seyir halinde olan başka bir araç çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü, yanındaki kadınla bebeği ve çekinin şoförü yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise kameraya yansıdı. Kaza, dün akşam saat 14.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı Akşemsettin mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre tünel çıkışında arıza yapan bir otomobili tamirhaneye götürmek üzere olay yerine gelen yol yardım çekicisine ve arıza yapan otomobile, seyir halinde olan başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekicinin şoförü ve arıza yapan otomobilin sürücüsü yola savruldu, otomobildeki anne ve bebeği ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 yaralıyı da ambulanslarla hastaneye kaldırırken, kaza ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, aracın çekiciyle otomobile çarpması ve kaza sonrasında otoyola savrulan kişiler ve vatandaşların yaralılara müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Marmara, DHA, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43
Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
15:04 Vatandaşın otopark isyanına Vali Gül'den 2 kelimelik yanıt! Hem İBB'ye hem emniyete ihbarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:49:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement