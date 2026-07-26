Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay - Son Dakika
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Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada yaşamlarını yitiren Gülsüm Üsgüdar (43) ile Tuğba Kervan (42), Niğde’de toprağa verildi. Üsgüdar ile Kervan'ın dünür olduğu, çocuklarının oturacağı evi hazırlamak için Şırnak'a gittikleri ortaya çıktı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada yaşamlarını yitiren Gülsüm Üsgüdar (43) ile Tuğba Kervan (42), Niğde'de toprağa verildi.

HAYATA TUTUNAMADILAR

Kaza, 24 Temmuz akşamı Silopi ilçesi Görümlü yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Gülsüm Üsgüdar, Tuğba Kervan ile A.G., M.K. ve E.Ü. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Gülsüm Üsgüdar ile Tuğba Kervan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

ÇOCUKLARININ EVİNİ DÜZENLEMEYE GİTMİŞLER

Gülsüm Üsgüdar ile Tuğba Kervan'ın dünür oldukları, çocuklarının yerleşeceği evi düzenlemek için Şırnak'a gittikleri ortaya çıktı. Üsgüdar'ın oğlu Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Okan Üsgüdar (22) ile Kervan'ın kızı Emine Üsgüdar'ın (19) bir süre önce nikah kıydığı öğrenildi. Gaffar Okan Üsgüdar'ın tayininin Şırnak'ın Silopi ilçesine çıktığı, annesi ile kayınvalidesinin de çiftin evinin eşyalarını düzenledikten sonra Niğde'ye dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

SON YOLCULUKLARINA BERABER UĞURLANDILAR

Otopsilerinin ardından Niğde'ye gönderilen cenazeler, Dündarlı beldesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, hastanedeki tedavileri tamamlanan A.G., M.K. ve E.Ü. de taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güncel, Şırnak, Silopi, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay - Son Dakika

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