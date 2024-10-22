Kazada Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kazada Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Kazada Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Aksaray'daki tur otobüsü kazasında ağır yaralanan Hafize Çimen, 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

22.10.2024 15:44
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AKSARAY'daki tur otobüsü kazasında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Hafize Çimen (61), memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 18 Ekim'de saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e giden Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, bariyerlere çarpıp, metrelerce sürüklendikten sonra devrildi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüsteki 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişiden Hasan Tunalılar (65), eşi Pembe Tunalılar (62), Leyla Altuntaş (59), Neriman Çabukçay (78), Rukiye Aydın (51) ve annesi Ünzile Karabacak (69) hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, 2 ameliyat geçiren Hafize Çimen, yoğun bakım servisinde dün yaşamını yitirdi. Çimen'in cenazesi, memleketi Balıkesir'in Edremit ilçesine getirildi. Edremit Bekir Efendi Camisi'nde Çimen için bugün, öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çimen'in yakınları ve sevenleri katıldı. Hafize Çimen'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Edremit Şehir Kabristanı'na götürülüp toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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